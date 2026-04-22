Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, mỗi học sinh được đăng ký tối đa: 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập hệ thường (gần 175 trường); 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (ở khu vực 1 - TPHCM cũ), Trường THPT chuyên Hùng Vương (ở khu vực 2 - Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (ở khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); 3 nguyện vọng vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp (Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân).

Cách chọn nguyện vọng thông minh

Nguyện vọng 1 và 2 thường dành cho những trường có mức điểm chuẩn cao hơn, trong khi nguyện vọng 3 đóng vai trò an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít học sinh và phụ huynh vẫn đặt cả 3 nguyện vọng vào các trường “top”, dẫn đến nguy cơ trượt cả ba. Ngược lại cũng có trường hợp đăng ký quá an toàn, khiến học sinh không tận dụng hết năng lực của mình.

Học sinh cần nhìn lại kết quả học tập và các kỳ thi thử để xác định “vùng điểm” của mình. Việc so sánh với điểm chuẩn của các năm trước giúp định vị rõ khả năng trúng tuyển.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10. Ảnh: Nguyễn Huế

Một nguyên tắc lựa chọn thường được áp dụng là nguyện vọng 1 cao hơn năng lực một chút (mang tính thử sức); nguyện vọng 2 sát với năng lực thực tế và nguyện vọng 3 thấp hơn một mức an toàn. Cách phân bổ này giúp tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển mà vẫn giữ được mục tiêu cá nhân.

Tham khảo biến động điểm chuẩn

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 hàng năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ khó đề thi, số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu từng trường.

Trong một số trường hợp, điểm chuẩn có thể "rơi" bất ngờ do lượng đăng ký giảm, hoặc tăng mạnh khi một trường thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào điểm chuẩn năm trước mà không theo dõi xu hướng, học sinh có thể đưa ra lựa chọn sai lệch.

Hiện báo VietNamNet đã phân tích biến động điểm chuẩn lớp 10 TPHCM 2 năm qua, để thí sinh và phụ huynh tham khảo. Ngoại trừ những trường có khả năng tăng/giảm đột biến, thì gần như điểm chuẩn năm trước và năm sau ở nhiều trường không biến động nhiều và tăng giảm theo mức độ đề thi.

Học sinh chọn trường cần dựa trên sự phù hợp, chương trình học, khoảng cách di chuyển, môi trường giáo dục… chứ không chỉ là thương hiệu của trường.

Vẫn được điều chỉnh nguyện vọng

Điểm đáng lưu ý là học sinh TPHCM sẽ được điều chỉnh nguyện vọng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi Sở GD-ĐT công bố tỷ lệ chọi. Vì vậy, mọi quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chủ quan hoặc thay đổi theo cảm tính.

Về việc điều chỉnh nguyện vọng, phụ huynh nên nhìn toàn cảnh tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 của các trường THPT. Điều quan trọng hơn cả là chọn nguyện vọng 1 phải phù hợp với năng lực học tập của con em mình. Trong đó, ưu tiên thứ nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh; ưu tiên thứ hai là phù hợp khoảng cách địa lý và ưu tiên thứ ba là phù hợp với nhóm môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp.

Trong trường hợp không trúng tuyển vào lớp 10 công lập, học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, hoặc học nghề. Những hướng đi này ngày càng được đầu tư và mở rộng, không còn là “lối rẽ bất đắc dĩ” như trước.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM khuyên học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký và đưa ra cảnh báo phù hợp. Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định (trên 10 km đối với địa bàn TPHCM và Bình Dương trước khi sáp nhập; trên 13 km đối với địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi sáp nhập) thì nên cân nhắc kỹ lưỡng.

Học sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. Học sinh và phụ huynh có trách nhiệm cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng và chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình.