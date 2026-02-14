Cách trung tâm Hà Nội hơn 20km, chợ Nủa nằm ở xã Tây Phương, Hà Nội, là một trong những chợ quê vẫn còn giữ được nét văn hóa xưa với những tập tục và các gian hàng bày bán sản vật đặc trưng của vùng thôn quê. Chợ Nủa vẫn duy trì họp theo phiên vào các ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch mỗi tháng.

Sáng nay, 27 tháng chạp, chợ Nủa họp phiên cuối cùng năm Ất Tỵ, từ tờ mờ sáng người dân đã lục tục đến chợ mua sắm. Dù chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km nhưng chợ vẫn mang đậm nét quê xưa.

Chợ mỗi lúc một đông khiến việc đi lại trong khu chợ khá khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tây Phương tranh thủ đến chợ từ sớm mua chiếc nồi luộc bánh chưng. Anh cho biết nhà ngay gần chợ nên dù nặng vẫn gắng sức xách tay về,

Cặp vợ chồng vui vẻ sau khi đã sắm được các vât dụng cần thiết cho dịp tết.

Cánh phụ nữ tất tả mua bán sao cho nhanh để kịp về chuẩn bị tết cho gia đình.

Cánh đàn ông mua sắm nhẩn nha hơn do đa phần ít phải bận việc nấu nướng hơn.

Hàng hoá, vật dụng bày bán ở chợ đan xen cũ mới nhưng vẫn rất nhiều vật dụng vẫn làm từ tre nứa như chiếc bu gà người phụ nữ này vừa sắm được.

Hay như bó đũa tre, con dao cán gỗ được chế tác theo truyền thống.

Người dân vẫn thoải mái mua sắm các loại rổ, rá tre đan truyền thống.

Ai cũng lỉnh kỉnh các loại túi, vật dụng sắm nhân dịp tết cổ truyền.

Anh Chu Văn Thanh phấn khởi sau khi mua được 4 con gà dùng dịp tết Bính Ngọ.

Không chỉ các cụ cao tuổi, nhiều người trẻ khá kỹ trong việc chọn mua cau cúng.

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, chợ Nủa vẫn giữ được hồn cốt xưa cũ.