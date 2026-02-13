Chiều 13/2, tại bến xe Nước Ngầm, hàng trăm hành khách xếp hàng chờ lên xe về quê sau giờ làm việc cuối cùng năm Ất Tỵ.

Hà (quê Hà Tĩnh) lần đầu tự ra bến xe khách đón xe về quê ăn Tết. Trước khi lên xe, cô cẩn thận kiểm tra lại hành lý và giỏ quà mang về cho bố mẹ. “Tôi háo hức vì nghĩ rằng chỉ sáng mai thôi là được sum vầy bên gia đình”, Hà chia sẻ.

Linh Anh mang theo chú mèo cùng về Thanh Hóa dịp nghỉ lễ. “Tôi hạn chế mang quần áo, đồ cá nhân để có thể vác theo “cục cưng” này. Bố mẹ tôi đang rất mong rồi”, Linh Anh xúc động nói.

Một nam hành khách mang theo cành đào Tết vừa mua với giá 300.000 đồng ra bến xe chuẩn bị về quê.

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát, cảnh đông đúc xuất hiện từ đầu giờ chiều. Nhiều hành khách tay xách nách mang quà Tết, vali, thùng xốp…

Phía ngoài đường Giải Phóng, hướng từ nội thành tới cửa ngõ thành phố, nhiều người đi xe máy chở đồ đạc lỉnh kỉnh.

Đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến và nhiều tuyến phố khác bị ùn tắc giao thông, khi dòng người vội vã tiến ra khỏi cửa ngõ Thủ đô về quê ăn Tết.

Chị Bích Hường (áo trắng) cùng các bạn của mình tự lái xe về quê tại Ninh Bình (cách Hà Nội 100km). Hành lý của cô gọn nhẹ, chủ yếu là đồ cá nhân và một túi quà Tết.