Chiều 11/2, phố Hàng Giầy nườm nượp khách đổ về mua sắm bánh kẹo chuẩn bị ăn Tết. Tuyến phố chỉ dài chưa đầy 300m, thường xuyên rơi vào cảnh kẹt cứng xe cộ.

Nhiều người khệ nệ bê vác các thùng bánh kẹo. Shipper làm việc liên tục, chằng buộc hàng hóa nhích từng bước để đi. Không chỉ bận rộn với khách mua trực tiếp, các tiểu thương còn tất bật với những đơn đặt online.

"Chiều nay tôi đã chi khoảng 2 triệu đồng tiền bánh kẹo nhưng khả năng vẫn còn thiếu. Vì đồ cồng kềnh, tôi dự kiến về trước đã, có gì mai sẽ mua bổ sung sau", Thu Phương nói. Cô chia sẻ, gia đình năm nào cũng sắm Tết ở phố Hàng Giầy và bản thân đã quá quen với sự đông đúc tại đây.

Chị Thúy Anh (chủ quầy kinh doanh) sẵn sàng tách lẻ các sản phẩm hạt trong bịch lớn: hướng dương, hạt điều, hạt dẻ cười... để bán lẻ theo yêu cầu của khách. "Những năm gần đây các loại hạt được nhiều khách ưa chuộng, giá thành chênh không đáng kể so với năm ngoái", nữ chủ quầy nhận định.

Cánh mày râu xuống xe, đứng lựa bánh kẹo cho nhanh. Sản phẩm bán theo cân được nhiều người lựa chọn vì đa dạng và giá thành không quá đắt (khoảng 150.000 - 250.000 đồng/kg).

Khách hàng quây kín một cửa hàng bán các loại bánh kẹo nhập khẩu. Chủ quầy cho biết, cả tuần nay gia đình ông tất bật, không kịp ngơi tay.

Tiểu thương liên tục nhập hàng, khách chen chân chọn lựa đồ ăn thức uống. Theo ghi nhận, giá bánh kẹo Tết tại phố Hàng Giầy không thay đổi nhiều so với ngày thường.

15h, cảnh ùn tắc vẫn tiếp diễn. Nhiều người đi qua nhăn mặt vì phải chờ đợi để nhích từng chút.

Amelia (du khách đến từ Australia) tỏ ra thích thú với khung cảnh nhộn nhịp ở phố cổ Hà Nội.

Nhiều khách hàng gửi xe ở đầu đường rồi đi bộ vào các tuyến phố trung tâm để mua sắm.