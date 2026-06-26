Siêu El Niño sẽ cộng hưởng trực tiếp trên nền nhiệt vốn đã cao của Trái Đất, có thể tác động tiêu cực đến thời tiết các khu vực, gây ra hạn hán, lũ lụt hay bão nhiệt đới.

Một khối nước ấm khổng lồ đang dịch chuyển ngầm dưới lòng Thái Bình Dương, báo hiệu sự xuất hiện của một đợt siêu El Niño vào cuối năm 2026.

Khi El Niño giải phóng lượng nhiệt tích tụ vào khí quyển, nó không bắt đầu từ vạch xuất phát thông thường mà tác động trên một nền nhiệt vốn đã rất cao của Trái Đất.

Hình thái thời tiết này sẽ gây ra những tác động lớn trên toàn cầu: hạn hán nghiêm trọng tại châu Á, lũ lụt tàn khốc ở Đông Phi và Nam Mỹ. Dù làm giảm tần suất bão ở Đại Tây Dương do hiện tượng đứt gió, siêu El Niño lại kích hoạt các trận bão dữ dội hơn tại Thái Bình Dương. Giới khoa học cảnh báo đỉnh điểm tác động có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa trong năm 2027.

Theo: The Secrets of the Universe.