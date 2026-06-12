Theo số liệu quan trắc mới nhất, hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đạt +0,7 độ C. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) đã thông báo vào ngày 11/6, là hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và có thể đạt cường độ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

El Nino chính thức xuất hiện và khả năng là El Nino mạnh nhất lịch sử kể từ năm 1950. Nguồn: NOAA

Dự báo El Nino sẽ duy trì trong giai đoạn tháng 6-8/2026 với xác suất xấp xỉ 100%, sau đó tiếp tục mạnh dần đến cuối năm.

Đáng chú ý, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh (nhiệt độ mặt nước biển cao hơn trung bình trên 2 độ) đã tăng lên khoảng 63% trong giai đoạn tháng 11/2026 - 1/2027, tương đương sự kiện El Nino 2015-2016 và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng cho biết theo các mô hình dự báo, xác suất có thể xảy ra El Nino rất mạnh là khoảng 63% vào giai đoạn cuối năm 2026.

El Nino sẽ gây hạn hán ở phía Tây Thái Bình Dương bao gồm cả Việt Nam, và gây mưa nhiều, bão nhiều ở phía Đông Thái Bình Dương bao gồm khu vực Mexico, và phía Tây Nam của Mỹ.

"Là người theo dõi sâu sát sự chuyển pha của La Nina và El Nino trong vòng 20 năm qua, tôi thấy rằng đợt El Nino này khả năng cao sẽ tương đương giai đoạn 2015-2016. Đây cũng là giai đoạn khô hạn lịch sử ở Việt Nam khiến 18 tỉnh, thành ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phải công bố tình trạng khẩn cấp do nắng hạn", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Cũng theo ông Huy, lượng mưa sẽ thiếu hụt ở Tây Nguyên, Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long từ cuối năm nay và mùa mưa sẽ đến muộn trong năm 2027.

Trong khi đó, số lượng các cơn bão đi vào đất liền sẽ ít trong năm nay nhưng không loại trừ khả năng vẫn có những cơn bão lớn xuất hiện do sự bất ổn định của hệ thống khí hậu.

Các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, khi El Nino chiếm ưu thế, quy luật thời tiết có thể bị đảo lộn đáng kể. Nắng nóng và hạn hán thường gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi ảnh hưởng; trong khi bão và mưa lớn có thể xuất hiện lệch pha, khó dự báo hơn và tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan.