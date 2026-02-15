Tết Nguyên đán cận kề, không khí xuân rộn ràng lan tỏa khắp nơi, mang theo niềm vui và sự háo hức đến từng mái nhà.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 2, những ngày này, cán bộ, nhân viên tất bật chuẩn bị để cùng những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây quây quần gói bánh chưng, trang trí không gian đón xuân mới, với mong muốn mang đến cho họ một cái Tết đủ đầy, trọn vẹn yêu thương.

Mỗi người tại trung tâm đều mang theo những câu chuyện riêng cùng nỗi niềm khó gọi thành tên. Vì thế, những hoạt động như gói bánh chưng, tặng quà, trang trí Tết không chỉ là sinh hoạt tập thể mà còn giúp họ cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia, phần nào xoa dịu nỗi cô đơn.

Bà Nguyễn Thị Khảm (76 tuổi) đã gắn bó với trung tâm 8 năm, còn bà Phạm Thị Đào (87 tuổi) mới chuyển vào được 2 năm. Dù mỗi người một hoàn cảnh, cả hai đều xúc động khi cùng mọi người quây quần gói bánh chưng đón Tết.

Bà Đào chia sẻ: “Tôi không có con cái, cũng không nơi nương tựa nên được đưa vào trung tâm chăm sóc. Mỗi dịp Tết, được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này tôi rất vui, có cảm giác như đang sum họp cùng gia đình”.

Không chỉ những người lớn tuổi, các em nhỏ tại đây cũng háo hức chờ đón Tết.

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng vòng tay cha mẹ, với nhiều em, Tết từng trôi qua lặng lẽ như bao ngày thường. Năm nay, khi được trực tiếp tham gia gói bánh chưng đón Tết, các em cảm nhận rõ hơn không khí ấm áp, sum vầy.

Phùng Bảo Ngọc (SN 2009) chia sẻ, em vào trung tâm từ năm 2017. Thiếu vắng tình thân từ sớm nên khi tham gia các hoạt động đón Tết tại đây, em rất vui và phần nào vơi bớt cảm giác trống trải, tủi thân.

Em Trần Trung Hậu (SN 2015) bị bỏ rơi tại một ngôi chùa, đến năm 2023 được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc. Hậu cho biết, em thích cuộc sống ở đây vì có nhiều anh chị em và luôn nhận được sự quan tâm của các cô, các chú.

Dẫu vậy, giống như nhiều hoàn cảnh khác, trong sâu thẳm, các em vẫn mong có người thân bên cạnh. Cảm giác được yêu thương, được thuộc về một gia đình luôn là điều các em khát khao.

Bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 2, cho biết, trung tâm có 3 cơ sở và đang quản lý, nuôi dưỡng tổng 336 người. Riêng cơ sở 2 tại phường Lý Thường Kiệt đang nuôi dưỡng, chăm sóc 82 người, là những người cao tuổi cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật hoặc mắc bệnh tâm thần…

Trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực hết mình tổ chức các hoạt động ý nghĩa để bù đắp phần nào tình cảm cho những mảnh đời kém may mắn đang được chăm sóc tại đây.

Bà Dung cho biết thêm, năm nay, trung tâm tổ chức gói 100 chiếc bánh chưng đón Tết, ai nấy đều háo hức tham gia. Đêm giao thừa, trung tâm sẽ tổ chức chương trình đón thời khắc chuyển giao năm mới và lì xì lấy may đầu năm để những người già, đặc biệt là các em nhỏ có một mùa Tết trọn vẹn.