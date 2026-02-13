Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Văn Hoan (SN 1984, xã Đô Lương, Nghệ An) cho hay, sự việc xảy ra trên đường anh từ TPHCM về quê Nghệ An đón Tết.

Anh Hoan đã có hơn 10 năm làm công nhân ở TPHCM. Vợ và 2 con của anh sống ở quê nhà. Mỗi năm, anh về quê 1, 2 lần thăm vợ con và gia đình. Năm vừa qua, anh ít có dịp về hơn, nên Tết này, anh càng mong ngóng ngày đoàn tụ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hành khách trên xe giúp đỡ người đàn ông Nghệ An bị mất ví tiền.

Nguồn: Chuyện của Nghệ An

Tối 10/2, anh Hoan lên xe giường nằm về quê đón Tết, hành lý mang theo là tư trang cùng 1 chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân và 17 triệu đồng tiền mặt.

“Đó là tiền thưởng Tết và tiền tôi dành dụm suốt thời gian qua để về sắm Tết cho vợ con”, anh Hoan nói.

Ban đầu, anh để ví tiền trong người. Thế nhưng khi nằm ngủ trên xe, anh thấy bị cộm và không thoải mái nên đã để chiếc ví trong hốc giường nằm ở phía dưới chân. Anh yên tâm ngủ ngon suốt đêm đó.

“Khi ấy, tôi đã thanh toán 1,8 triệu đồng tiền vé xe nên trong ví còn khoảng 15 triệu đồng và giấy tờ tùy thân”, anh Hoan cho biết thêm.

Sáng 11/2, khi xe dừng lại ở địa phận tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) để hành khách ăn sáng, đi vệ sinh, anh cũng muốn xuống xe vài phút. Trước khi xuống, anh thò tay vào hốc giường nằm ở phía dưới chân để lấy ví tiền mang theo nhưng không thấy đâu nữa.

“Tôi ngủ cả đêm nên không biết chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết, tôi đã mất sạch từ giấy tờ đến tiền bạc”, anh Hoan buồn rầu kể lại.

Sự việc khiến cả xe xôn xao. Cả nhà xe lẫn các hành khách trên xe đều hỗ trợ anh Hoan tìm lại chiếc ví nhưng vẫn không thấy.

Trong bối cảnh đó, lái xe, phụ xe và một số người đề xuất phương án kiểm tra từng hành khách, vừa để tìm lại chiếc ví, vừa để tránh tình trạng “một mất mười ngờ”. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ, anh Hoan quyết định không làm vậy.

“Làm vậy thì phiền và tội mọi người vì không đâu lại bị kiểm tra để chứng minh bản thân trong sạch. Hơn nữa, lúc xe dừng, nhiều người lên xuống, kẻ gian cũng đã phi tang chiếc ví xong xuôi, khó mà tìm ra lắm”, anh Hoan trải lòng.

Thấy anh buồn vì mất sạch tiền về quê đón Tết, một vài người nằm cạnh đã gửi anh 100 - 200 nghìn đồng xem như lời an ủi. Anh Hoan rất xúc động trước tình cảm của mọi người.

“6h ngày 13/2, xe đến bến. Lúc chuẩn bị xuống xe, tài xế nói rằng tôi rơi vào hoàn cảnh éo le, nếu có thể thì mỗi người giúp một chút để tôi vơi bớt phần nào”, anh Hoan kể.

Thấy vậy, nhiều hành khách sẵn lòng chia sẻ, người gửi 100-200 nghìn, người 500-700 nghìn đồng. Nhà xe cũng hoàn lại anh 1,8 triệu đồng tiền vé để anh có thêm chi phí về quê đón Tết.

“Tổng số tiền cả nhà xe và hành khách gửi tặng tôi là hơn 5 triệu đồng. Khoảnh khắc ấy tôi muốn bật khóc", anh Hoan xúc động nói.

Về nhà, kể đầu đuôi sự việc với vợ con, gia đình, anh Hoan cũng nhận được rất nhiều lời an ủi. Mọi người khuyên anh “của đi thay người”, dù không có tiền nhưng bản thân có thể khỏe mạnh đoàn viên bên gia đình đã là hạnh phúc.

“Thôi thì có chừng nào đón Tết chừng đó, tôi buồn một chút rồi lại vui vẻ đón Tết với vợ con.

Nhà xe đã hỗ trợ nhiều nên tôi không có gì để phàn nàn, còn tình cảm của mọi người trên xe, tôi chẳng biết kể sao cho xiết. Tôi rất biết ơn mọi người”, anh Hoan chia sẻ.

Qua sự việc, anh cũng muốn nhắn nhủ mọi người khi đi xe khách ghế ngồi hay giường nằm, cần giữ gìn tài sản cá nhân cẩn thận để tránh rơi vào hoàn cảnh éo le như mình.