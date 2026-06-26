Theo chân đội cứu hộ, cứu nạn xe máy miễn phí giữa đêm khuya

Không quản ngại mưa gió hay hiểm nguy, hằng đêm, đội cứu hộ giao thông S.P.D lại rong ruổi trên nhiều con đường để ứng cứu tai nạn, sửa xe miễn phí, trở thành điểm tựa kịp thời cho người đi đường gặp sự cố giữa đường.