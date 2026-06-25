Châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt tăng cao trên diện rộng. Giữa đợt nắng nóng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể tiếp tục làm việc, sinh hoạt trong điều kiện như vậy.

Nắng nóng kéo dài ở Anh. Ảnh: The Guardian

Pháp

Sau thảm họa nắng nóng năm 2003 khiến khoảng 19.000 người thiệt mạng, Pháp đã xây dựng hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp độ, từ theo dõi theo mùa đến cảnh báo nắng nóng, cảnh báo cam khi xuất hiện sóng nhiệt và cảnh báo đỏ trong các tình huống đặc biệt nghiêm trọng.

Pháp không quy định ngưỡng nhiệt độ tối đa nghiêm ngặt để ngừng việc. Tuy nhiên, Pháp yêu cầu người sử dụng lao động phải đưa ra các quy định theo hướng bảo vệ sức khỏe nhân viên.

Theo Euronews, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đủ nước uống cho nhân viên. Đối với lao động làm việc ngoài trời, mỗi người phải được cấp tối thiểu 3 lít nước mỗi ngày.

Công ty phải duy trì môi trường làm việc thông thoáng và có các biện pháp như lắp rèm che, quạt, điều hòa, tăng thời gian nghỉ giải lao, điều chỉnh giờ làm việc để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao.

Tòa thị chính quận 10 của Paris đang tặng vé xem phim miễn phí để giúp người dân tránh cái nóng. Kế hoạch này sử dụng 3 rạp chiếu phim và đều có máy lạnh.

Trên thị trường, một loại sản phẩm dạng phấn bột có tên Blanc de Meudon, hay Meudon Whiting, được nhiều người săn tìm. Bột này trộn với nước rồi quét lên cửa sổ, nhờ đó làm giảm cường độ tia nắng mặt trời và về lý thuyết sẽ làm giảm nhiệt độ bên trong. Trên thực tế, biện pháp này có đem lại hiệu quả.

Tây Ban Nha

Một đạo luật đã được ban hành vào năm 2024 nhằm mục đích bảo vệ người lao động trong các đợt nắng nóng. Các công ty phải thực hiện biện pháp an toàn, đảm bảo công việc chân tay ngoài trời phải tạm nghỉ vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Năm nay, phía đông bắc Tây Ban Nha đang ghi nhận một số đợt nắng nóng có nhiệt độ cao nhất. Tại các thành phố Zaragoza và Huesca, chính quyền địa phương quyết định giảm giá vé vào cửa các bể bơi công cộng.

Thành phố Logrono ở phía bắc đã cho phép vào cửa miễn phí các bể bơi trong suốt thời gian diễn ra đợt nắng nóng, các đài phun nước sẽ được bật cho đến 23h.

Người già trong viện dưỡng lão Red Rose ở Anh ngâm chân trong nước mát để giảm nhiệt. Ảnh: The Guardian

Đức

Đức áp dụng các khuyến nghị về giới hạn nhiệt độ nơi làm việc, thường không vượt quá 26 độ C. Khi nắng nóng xảy ra, nhân viên có thể được điều chỉnh giờ làm việc sang sáng sớm hoặc chiều muộn, tăng thời gian nghỉ giải lao hoặc sử dụng quạt làm mát.

Một số nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai hoặc người khuyết tật được phép làm việc tại nhà.

Hungary

Hungary triển khai hệ thống cảnh báo 3 cấp độ, trong đó mức cao nhất được kích hoạt khi nhiệt độ vượt 27 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Khi cảnh báo được ban hành, các phương tiện truyền thông phải phổ biến thông tin rộng rãi, người lao động được tăng thời gian nghỉ giải lao và doanh nghiệp phải cung cấp đủ nước uống.

Mới đây, Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Hungary đã phân phát nước uống miễn phí hàng ngày từ 10h đến 17h tại một số ga đường sắt.

Đồng thời, có hơn 2.000 không gian công cộng có điều hoà như bảo tàng, thư viện hay nhà tắm công cộng được mở cửa để người dân có nơi tránh nóng, theo Hungarytoday.

Italy

Người Italy có quyền từ chối làm việc nếu nhiệt độ tại nơi làm quá cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Quy định pháp lý yêu cầu công ty có thể tạm ngừng hoặc giảm hoạt động khi nhiệt độ đặc biệt cao.

Bộ Y tế đã đưa ra một số lời khuyên như nên chọn mì thay vì thịt, uống nước lọc thay cà phê gây mất nước hoặc bia lạnh.

Anh

Dù chưa có khung pháp lý riêng cho các đợt nắng nóng, Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp đã đưa ra khuyến nghị về điều kiện làm việc an toàn. Trong đó nhấn mạnh môi trường phải đảm bảo thông thoáng, nhiệt độ phù hợp và người lao động có quyền phản ánh khi điều kiện trở nên quá khắc nghiệt.

Các tổ chức công đoàn cũng khuyến khích sử dụng trang phục nhẹ, uống đủ nước và nghỉ giải lao thường xuyên.

Công nhân xây dựng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng vì công việc thường xuyên phải làm việc ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ pháp lý phải đánh giá rủi ro do sóng nhiệt gây ra, thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu nguy cơ gây hại, theo The Guardian.

Trong điều kiện cực đoan khi có cảnh báo đỏ, nguy cơ đe dọa đến tính mạng, công việc nên được tạm dừng hoàn toàn.