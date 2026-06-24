Hình ảnh cụ ông bên chiếc xe bán bánh khiêm tốn đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Ảnh: QQ

Điều đặc biệt khiến nhiều người tìm đến ông suốt nhiều năm qua không chỉ là hương vị bánh, mà còn bởi mức giá gần như “không tưởng”: một chiếc bánh ú chỉ 50 xu (gần 2.000 đồng) và ông đã giữ nguyên mức giá ấy suốt gần 20 năm.

Được biết, ông Trần đã bán bánh ú hơn 30 năm. Mỗi ngày, ông chỉ làm một nồi khoảng hơn 90 chiếc, thức dậy từ 2h sáng để nấu bánh, 5h sáng bắt đầu ra phố bán, bất kể trời mưa hay nắng, trang QQ đưa tin.

Người dân địa phương gọi ông bằng cái tên thân thương “ông lão bánh ú”.

Khi có người hỏi vì sao không tăng giá, ông chỉ chậm rãi nói: “Người làm thuê mua vài chiếc bánh là có sức đi làm. Học sinh có tiền mua bánh là đủ ăn sáng trước khi đến trường. Tôi chỉ muốn những người dậy sớm có cái ăn no bụng”.

Chiếc xe ba bánh nhỏ không biển hiệu của ông đã trở thành điểm dừng quen thuộc mỗi sáng. Người mua là những lao động bình thường: cô lao công, người bán rau, nhân viên giao hàng…

Có hôm, một chàng trai muốn mua liền 50 chiếc bánh ú, nhưng ông từ chối bán hết: “Ngày mai cháu quay lại nhé, ông để phần cho”.

Bởi ông muốn nhiều người hơn có thể thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi ấy.

Ở tuổi 92, ông vẫn tự tay chọn lá gói bánh, vo gạo nếp, chuẩn bị nguyên liệu. Ông từng giành giải “Bánh ú vàng” trong một cuộc thi làm bánh địa phương.

Với ông, chiếc bánh ú 50 xu không chỉ là món ăn, mà còn là cách giữ lại sự tử tế giữa cuộc sống hiện đại. Ông khẳng định mình bán bánh không phải vì khó khăn kinh tế. Các con đều hiếu thảo, cuộc sống đủ đầy.

Ông Trần cho biết: “Tôi già rồi, tìm việc gì đó làm thôi. Ra ngoài bán bánh, về nhà ăn ngon, ngủ ngon”.

Câu chuyện về cụ ông 92 tuổi đã khiến nhiều người vượt hàng nghìn cây số tìm đến cổ trấn Tô Tắc chỉ để mua một chiếc bánh ú giản dị. Bởi đôi khi, thứ khiến người ta nhớ mãi không phải là món ăn đắt tiền, mà là sự chân thành được giữ nguyên qua năm tháng.