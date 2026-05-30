Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt thí sinh dự thi lớp 10 môn Ngoại ngữ chiều 30/5 là 123.681 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,68%); vắng 401 thí sinh.

Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Ở buổi thi môn Ngoại ngữ, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, ở ngày thi lớp 10 đầu tiên đã có 2 thí sinh bị đình chỉ thi với cùng một lỗi vi phạm; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Theo Sở GD-ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên, các điểm thi trên địa bàn TP diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.

Như vậy, các thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã vượt qua bài thi các môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Theo kế hoạch, sáng mai 31/5, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025, cho thấy mức độ cạnh tranh vào các trường này tăng lên đáng kể.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.

Ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.