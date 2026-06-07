Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án các môn thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, các thí sinh đã phần nào tính toán được điểm số của mình.

Một số phụ huynh, thí sinh lo lắng về cơ hội, song cũng có những phụ huynh, thí sinh đã nghĩ đến tình huống trúng tuyển nhiều nguyện vọng, có thể gồm cả trường chuyên lẫn trường THPT công lập top đầu hệ không chuyên.

Một phụ huynh có con thi lớp 10 Hà Nội chia sẻ: “Giả sử con tôi đỗ cả Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ và trường THPT công lập hệ không chuyên là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, trường hợp này, nếu đổi ý muốn học trường công lập thường, con tôi có quyền lựa chọn Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông không, hay bắt buộc phải theo học trường chuyên?”.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Về điều này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, hệ thống tuyển sinh lớp 10 chuyên và công lập không chuyên là độc lập.

Do đó, thí sinh có quyền lựa chọn nếu trúng tuyển cả hai, không bắt buộc phải theo học nguyện vọng lớp 10 chuyên trong trường hợp trúng tuyển lớp 10 công lập không chuyên.

“Trong trường hợp trúng tuyển nguyện vọng ở kỳ thi lớp 10 chuyên nhưng không muốn theo học, thí sinh có thể không xác nhận nhập học mà chọn xác nhận nhập học vào trường công lập không chuyên. Tất nhiên, điều kiện cần là các em phải đỗ cả nguyện vọng công lập không chuyên”, vị này nói.

Bên cạnh đó, theo quy chế, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của 2/4 trường chuyên, trong khi các lớp chuyên được xét tuyển độc lập với nhau, do đó, với những trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều lớp chuyên, các em cũng được quyền lựa chọn học một lớp.

Ngoài kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội, một số thí sinh còn tham gia kỳ thi tuyển sinh của các trường THPT chuyên trực thuộc đại học.

Mới đây, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026. The đó, điểm chuẩn vào lớp 10 khối chuyên Toán học là 19,25 điểm; chuyên Tin học (thi Toán chuyên) là 17,25 điểm; chuyên Tin học (thi Tin học) là 17,5 điểm; chuyên Vật lý là 17,75 điểm; chuyên Hóa học là 20,25 điểm và chuyên Sinh học là 18 điểm.

Trường Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cho hay các thí sinh đủ điểm trúng tuyển sẽ nhập học vào ngày 25/6. Song nhà trường cũng lưu ý, các thí sinh trúng tuyển nếu đã xác nhận nhập học vào trường thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT.