Thiếu tá Hoàng A Liền - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu là gương mặt điển hình tiên tiến của toàn lực lượng Công an nhân dân. Anh nói về tuổi thơ như kể lại một câu chuyện đầy khắc nghiệt.

"Huyện Phong Thổ (cũ) có gần 100km đường biên giới. Nơi tôi ở cũng như những xã vùng cao khác đều rất khó khăn. Người dân như bố mẹ tôi đi lên nương làm lúa, ngô từ sáng sớm tới 7-8h tối mới về. Trẻ con 6, 7 tuổi đều đi chăn trâu, lớn hơn chút nữa thì cuốc nương làm lúa giúp gia đình. Nhà nào nhiều ruộng một năm cũng có tới 3-4 tháng không có gạo ăn, phải ăn sắn" - anh chia sẻ, giọng trầm ấm nhưng không giấu nỗi xót xa.

"Cũng như những gia đình khác, nhà tôi rất nghèo và thường đói. Năm 8 tuổi tôi mới đi học lớp 1, vì lúc đó không có chỗ học. Ngày bé, tôi từng nghĩ trên trái đất này chỉ có duy nhất bản mình, rồi một lần đuổi theo con trâu đi lạc, tôi mới biết hoá ra vẫn còn bản làng khác. Mãi sau này tôi cũng mới biết cái ô tô giống như kho thóc của nhà nhưng mà chạy được".

Những ký ức ấy không chỉ về sự nghèo khó, mà còn là động lực. Anh nhớ rõ khoảnh khắc nhận ra sự khác biệt, khi nhìn mâm cơm của những người dưới xuôi lên bản anh bán muối.

Anh kể: "Họ dựng lều để bán hàng. Tôi nhìn vào mâm cơm của họ thấy có cơm, rau và cá khô, lâu lâu lại thấy cả thịt. Khi đó, tôi mới giật mình.

Ngày nào bố mẹ tôi cũng dậy từ 4-5h để ăn cơm, gói cơm mang theo lên nương. Đến tối om, 7-8h, có hôm 9h, bố mẹ mới đi từ nương về đến nhà. Trong khi đó, bữa cơm của chúng tôi từ ngày này qua tháng khác đều chỉ có cơm, chút mỡ lợn và canh rau. Cả năm, chỉ có Tết và rằm tháng Bảy mọi người mổ lợn, mới được ăn thịt.

Tôi tự hỏi, sao người dưới xuôi lại giỏi thế nhỉ. Có lẽ họ có học mới như thế. Tôi quyết tâm phải đi học, đi thật xa để học thật tốt, để mà quay về giúp cho bố mẹ, cho bản mình có cuộc sống tốt hơn".