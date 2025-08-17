Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với những cống hiến vô cùng to lớn, những hy sinh thầm lặng mà hiển hách của lực lượng CAND; là dịp để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định những giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước lịch sử.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 80 năm - một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trong chiều dài lịch sử, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ CAND. Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người.

Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh trật tự ổn định, an toàn

Tổng Bí thư nêu rõ, bối cảnh thế giới và khu vực, đất nước đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Công an.

"Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng CAND thật sự 'cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại', vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường”, “đổi mới sáng tạo", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm “nhân dân là gốc”, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực.

Xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ.

Tổng Bí thư tin tưởng, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân...

Tổng Bí thư lưu ý cần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nền công an phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh...

Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân.

Triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh - Tỉnh mạnh - Xã toàn diện, bám cơ sở”, chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng CAND

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân mà phấn đấu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch...

"Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ Công an vẫn in đậm; phía sau sự bình yên là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai", Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường.

CAND là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Nhưng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng.

“Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.

Tổng Bí thư cho rằng, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động.

Tổng Bí thư tặng bức trướng cho lực lượng Công an nhân dân

Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng.

Sự liêm chính và kỷ luật là “xương sống” của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là “cơ bắp” của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là “trái tim” của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.