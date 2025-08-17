Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong 8 điều mệnh lệnh của Chính phủ Dân chủ cộng hòa Việt Nam cần thực hiện ngay sau ngày giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tới Điều 1 là phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và Điều 2 - phải bảo vệ nghề nghiệp làm ăn của nhân dân. Người thường xuyên yêu cầu các cấp chính quyền có biện pháp kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi phạm pháp, gây thiệt hại đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, để nhân dân ta được sống yên vui, hạnh phúc.

Rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Bằng

Đối với lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và chỉ đạo từ những bước đi ban đầu. Người quan tâm rèn luyện các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia biết nhận thức quán triệt chức năng, nhiệm vụ, đường lối công tác của mình và biết phương hướng xây dựng lực lượng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về phẩm chất và đạo đức cách mạng.

Tư cách người công an cách mệnh

Đầu xuân Mậu Tý 1948, trong bức thư trả lời ông Hoàng Mai (lúc đó là Giám đốc Sở Công an Khu XII), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tư cách người công an cách mệnh là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo"[1].

Là thư gửi cho Giám đốc Sở Công an Khu XII nhưng 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy đã bao hàm huấn thị chung cho toàn lực lượng công an nhân dân, mang tính tư tưởng và tính thực tiễn vô cùng sâu sắc.

6 lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nhân sinh quan cách mạng của người công an cách mệnh qua 6 mối quan hệ: với mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với công việc và đối với kẻ địch. Như vậy, tư cách người công an cách mạng không chỉ biểu hiện ở cách ăn ở, cư xử, phẩm chất đạo đức mà bao hàm cả nhân cách, tài năng với những phẩm chất chính trị đặc biệt.

Đúng 10 năm sau, trong bài nói tại trường Công an Trung ương (28/1/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tặng lực lượng công an một bài thơ mà như một lời chỉ dạy, một bài học sâu sắc về tư cách, phẩm chất, tác phong làm việc của công an nhân dân Việt Nam:

“Đoàn kết, cảnh giác

Liêm, chính, kiệm, cần

Hoàn thành nhiệm vụ

Khắc phục khó khăn,

Dũng cảm trước địch,

Vì nước quên thân,

Trung thành với Đảng

Tận tụy với dân”[2]

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp, bản chất nhân dân, bản chất cách mạng của người chiến sĩ công an hòa quyện vào nhau, gắn bó mật thiết với nhau, hợp thành một cấu trúc vững chắc trên nền tảng bản chất cách mạng triệt để của giai cấp công nhân.

Người phân tích: Lực lượng công an dù có đông thế nào đi nữa cũng chỉ có hạn, không thể thay thế lực lượng to lớn của quần chúng được, vì “một vạn công an thì chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay chân nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng triệu tay, chân. Cho nên chúng ta phải dựa vào dân mà hoạt động”[3].

Người yêu cầu: “Cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má”, “Lề lối làm việc phải dân chủ”[4], phương pháp công tác “phải đi sâu và thiết thực. Làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân…Phải đi đường lối quần chúng thì nhân dân mới tin yêu, giúp công an và công an mới thành công được”[5].

Chính tư tưởng này của Người đã là cơ sở hình thành đường lối quần chúng của Đảng ta trong công tác an ninh. Đường lối quần chúng đó đã chỉ đạo phong trào quần chúng làm công tác an ninh ngày càng phát triển phong phú và sinh động, tạo nên mạng lưới sâu rộng bủa vây kẻ thù ở bất cứ nơi nào chúng mò đến, và tạo nên phương thức công tác nhạy bén và sắc bén của công an nhân dân Việt Nam.

Bác Hồ trao huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600, Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội mừng công ngày 21/12/1965. Ảnh: Tư liệu

Khẳng định tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an để nhân dân an cư, lạc nghiệp, tăng gia sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “…công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”[6].

Để hoàn thành được trọng trách này, lực lượng công an phải không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện thành một công cụ chuyên chính, sắc bén, một lực lượng vũ trang vững về chính trị, mạnh về tổ chức, giỏi về nghiệp vụ và có trình độ khoa học, kỹ thuật đủ sức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân đã giao phó. Đặc biệt, Bác nhấn mạnh: “Tuy công an là của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải biết phê bình người phạm sai lầm. Trong nội bộ, công an cũng phải phê bình nhau. Đối với người không sửa được thì phải tẩy trừ ra khỏi ngành kẻo để lại thì con sâu làm rầu nồi canh”[7].

Là công an thì phải luôn luôn tỉnh táo

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là một kho tàng sống động, vô cùng phong phú về công tác bảo mật, an ninh.

Thời kỳ mới trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ở Cao Bằng, Bác luôn căn dặn anh em muốn đối phó với địch thì trước hết phải giữ vững kỷ luật và Người đã thực hiện quy định này rất cẩn thận, nghiêm túc.

Qua các vệt đường vào cơ quan, bao giờ Bác cũng xóa ngay mọi dấu vết, không để lại một dấu chân hoặc một cành cây nhỏ nào bị bẻ queo, dập gãy. Người cũng dặn anh em đi công tác mang theo cơm nắm nên ăn cạnh bờ suối, ăn xong quét cơm vãi xuống suối và chôn lá bọc cơm để kẻ địch không thể phát hiện được vết tích gì.

Mỗi lần phái cán bộ đi công tác, Người thường gặp riêng đồng chí ấy nên cơ quan tuy đông nhưng mỗi người mỗi việc, không ai biết việc của ai. Mỗi khi cần về một cơ sở nào đó, Bác chỉ báo cho đồng chí có trách nhiệm biết.

Lực lượng Công an TP Hà Nội diễu hành trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Bằng

Đồng chí Lê Giản, nguyên Giám đốc Nha Công an Việt Nam đầu tiên kể: “Chỉ được sống gần Bác ít ngày ở Cao Bằng mà tôi đã thấy biết bao nhiêu điều mới mẻ, mỗi lời dạy đơn giản của Bác đều là bài học lớn đối với chúng tôi. Ví dụ, về tinh thần cảnh giác, giữ gìn bí mật, Bác căn dặn: giấy tờ không để vương vãi, bếp phải làm xa nơi ở, nấu xong phải dọn dẹp ngay không để khói; cả đến vệ sinh cá nhân, đào lỗ cũng không để dấu vết lạ, địch sinh nghi…”[9].

Làm việc tại Bắc Bộ phủ, Bác không bao giờ cho mọi người nắm được kế hoạch mình có mặt ở đâu, vào lúc nào. Bác đến cơ quan không theo một cửa nhất định, xe vào cửa này nhưng Người lại ra cửa khác, ô tô có thể đỗ ở văn phòng Chủ tịch nhưng Bác lại đi bộ sang Bắc Bộ Phủ. Tuy nhiên, Bác thường có mặt ở cơ quan rất sớm, khi mà đường phố còn ít người qua lại. Cứ ra khỏi Bắc Bộ Phủ là Bác quấn khăn phu-la quanh cổ, rồi kéo cao lên che kín bộ râu, đầu đội mũ kéo sụp xuống trán, như thế gọi là "kế sách lai vô ảnh - khứ vô hình".

Các cảnh vệ bên cạnh Bác cũng luôn học hỏi được từ Người nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác. Ông Lê Minh Thưởng, 1 trong 7 chiến sĩ cảnh vệ gần gũi nhất với Bác tự hào kể: “Nhiều lần đi dã ngoại với Bác, Bác căn dặn anh em cảnh vệ không được làm náo loạn với việc chạy mô tô dẹp đường mà chỉ cần hóa trang cho thật khéo, thật tự nhiên. Và tốt nhất là đi bộ, nói chuyện thật nhiều là Bác thích. Bác còn căn dặn: “Các chú là công an, biết thì nói, không biết thì hỏi, đừng làm thinh”. Bác rất thẳng thắn phê bình, chỉ ra những gì được và chưa được để anh em rút kinh nghiệm"[10].

Ông Phan Văn Xoàn - người bảo vệ Bác từ năm 1960-1969 - cũng nhắc lại một bài học kinh nghiệm đáng nhớ: Trong những năm giặc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, ở Hà Nội có hệ thống loa báo động, mỗi lần nghe báo máy bay địch sắp vào khu vực Hà Nội, đồng chí bảo vệ mời Bác xuống hầm trú ẩn. Một lần mới nghe dự báo động, vì quá lo cho sự an toàn của Bác mà đồng chí bảo vệ tiếp cận không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy lên mời Bác. Thấy vẻ hốt hoảng của đồng chí bảo vệ, Bác nói “Là công an thì phải luôn luôn tỉnh táo. Lúc có địch phải coi như không có địch, còn lúc không có địch cũng phải coi như có địch”[11]. Những lời dạy bảo ân cần của Bác được các chiến sĩ công an xem như là kim chỉ nam trong suốt đời công tác của mình.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thống nhất nước nhà cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Mỗi thành quả, mỗi chiến công của lực lượng công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự thấm nhuần, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối toàn diện của Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, các lực lượng và sự giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự nhạy cảm về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những lời dạy của Người đã trở thành định hướng cơ bản, ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động của cán bộ, chiến sỹ công an. Đồng thời, đó là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sỹ công an dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đều phải rèn luyện, phấn đấu, thực hiện.

