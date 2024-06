Ảnh: MEGA

Tạp chí OK dẫn lời một người trong cuộc cho biết, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, 54 tuổi, người rất tích cực trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của chồng, đã ký một thỏa thuận với người bạn đời 78 tuổi rằng, bà sẽ không đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân toàn thời gian nếu ông Trump tái đắc cử. Lý do chính là vì con trai Barron của họ.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh cựu người mẫu vắng mặt trong hầu hết các sự kiện tranh cử của chồng và con trai của ông bà sẽ theo học tại Đại học New York vào mùa thu này.

Nhân vật trong cuộc tiết lộ: "Trước đây, Barron chưa bao giờ hoàn toàn tự lập và do Barron vừa là sinh viên đại học năm thứ nhất vừa có khả năng là con trai của một Tổng thống ở thành phố chủ yếu là người theo phe Dân chủ nên Melania muốn gần gũi với con... Barron sẽ được chú ý nhiều hơn nếu cha cậu ấy là Tổng thống, điều này khiến Melania lo lắng".

Bà Melania và Barron. Ảnh: MEGA

Nhân vật trong cuộc nói thêm: "Melania cảm thấy an toàn khi ở New York và ở Tháp Trump, đó là nhà của Barron và đó là lý do tại sao cô ấy muốn con trai tới học ở New York... Donald tin tưởng Melania sẽ nuôi dạy con trai họ giống như cách ông ấy tin bà Ivana trong nuôi dạy con cái".

Theo OK, trước khi thông tin về bản thỏa thuận của vợ chồng ông Trump được tiết lộ, đã có nhiều suy đoán về tình trạng hôn nhân của ông Donald Trump và vợ Melania. Một báo cáo gần đây thậm chí còn cho rằng bà Melania có thể sẽ không sống cùng chồng nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.