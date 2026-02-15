Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, cả nước hối hả đón chào Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ xúc động cảm ơn những “người áo xanh thầm lặng” đã hy sinh hạnh phúc cá nhân vì thành phố xanh-sạch-đẹp, vì sức khỏe của nhân dân Thủ đô.

Ước tính, những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng rác phát sinh trên toàn thành phố Hà Nội khoảng 9.500-10.500 tấn/ngày, tăng 30-50% so với ngày thường, tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Thủ đô.

Riêng khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội phụ trách, khối lượng rác thu gom khoảng 2.600 tấn/ngày, tăng khoảng 800 tấn/ngày so với ngày thường.

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhiều xã, phường đã tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác, tăng tần suất thu gom và bố trí lực lượng ứng trực trong suốt dịp Tết.

Các đơn vị vận hành 2 khu xử lý rác tập trung bố trí ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh trong ngày; đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển, không để xảy ra sự cố môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội bổ sung 69 phương tiện hiện đại mới và các phương tiện chạy điện phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026; tăng ca kíp, tổ chức quét hút, rửa đường, rửa hè, thu gom, xử lý rác; đảm bảo chế độ điều hành sản xuất 24/24 giờ, thực hiện giám sát chất lượng từ xa thông qua hệ thống camera thông minh và GPS, luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục, giải quyết ngay các sự cố về môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực Yên Thế -Nguyễn Thái Học. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân môi trường đô thị đang làm vệ sinh môi trường ở các khu vực như Vườn hoa Lê Trực; ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học; ga Hà Nội; rạp Xiếc Trung ương và Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông.

Chứng kiến trên mọi đường phố đi qua và các khu vực dừng chân đều sạch đẹp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương thành phố Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, đã nỗ lực góp phần để môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện, đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không gian sáng-xanh-sạch-đẹp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cũng như các đơn vị liên quan đầu tư công nghệ, phương tiện, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm lao động chân tay trong cả từ thu gom, phân loại, xử lý rác, tránh ô nhiễm.

Cùng với đó, phát động thi đua, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến; có chế độ lương thưởng xứng đáng cho công nhân, người lao động; thường xuyên tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; nâng cao đời sống, điều kiện lao động cho công nhân với mục tiêu năm sau tốt hơn năm trước.

Thăm hỏi cuộc sống, gia đình, công việc và chuẩn bị Tết của công nhân, người lao động đang làm vệ sinh môi trường, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những “chiến sỹ áo xanh thầm lặng” đã hy sinh niềm hạnh phúc riêng tư cho thành phố xanh-sạch-đẹp và vì sức khỏe nhân dân; mong muốn các công nhân môi trường cùng với giữ “lửa nghề”, hăng say lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân có ý thức giữ gìn môi trường, từ việc xả rác, tập kết rác đúng giờ, đúng chỗ, phân loại rác từ đầu nguồn, tham gia vệ sinh môi trường, vì vệ sinh môi trường chung và vì chính cuộc sống, sức khỏe người dân, trên tinh thần “Người dân tham gia, người dân được hưởng thụ”.

Theo Vietnam+