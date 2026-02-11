thu tuong9 110226.jpg
thu tuong5 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong6 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong3 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ  nguyên Thủ tướng Phạm Hùng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong2 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Phạm Hùng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong4 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong10 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong11 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong7 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ,. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
thu tuong 110226.jpg


thu tuong8 110226.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo TTXVN