Sáng nay, tại xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) diễn ra lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các em học sinh. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, sự kiện thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của địa phương, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: CTV

Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành việc xây dựng Trường liên cấp trước ngày 31/8, đồng thời cần rà soát, hoàn thiện thiết kế, bảo đảm đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt bán trú của học sinh, phù hợp tiêu chuẩn của hệ thống 248 trường liên cấp tại các xã biên giới.

Thủ tướng nhấn mạnh công trình phải hoàn thành đúng tiến độ để đến ngày 5/9, học sinh có thể dự lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường khang trang. Việc triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay” cần được thực hiện khẩn trương nhưng phải bảo đảm chặt chẽ các quy trình, quy định, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: CTV

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực, tập trung hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS đã khởi công năm 2025 trước ngày 31/8. Bên cạnh đó, tỉnh cần chuẩn bị mặt bằng để khởi công 10 trường còn lại theo kế hoạch.

Trong chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng cho rằng tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa vẫn còn cao, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa tại các khu vực này nhằm nâng cao đời sống nhân dân, gia tăng giá trị đất đai và thu hút đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tỉnh cam kết với Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Thanh Hóa nhấn nút khởi công công trình. Ảnh: CTV

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch được triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tài trợ và giao Binh đoàn 12 trực tiếp thi công.

Công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng trên diện tích hơn 11.000m², gồm: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng với 20 phòng học, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, khu nhà ăn và bán trú 3 tầng, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.