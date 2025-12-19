Thực trạng ùn tắc do người dân check-in Giáng sinh dưới lòng đường ở TPHCM

Những ngày này, Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TPHCM) được trang trí rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh. Khu vực này trở nên hỗn loạn, bát nháo khi người dân bất chấp nguy hiểm, tràn ra giữa lòng đường để chụp ảnh.