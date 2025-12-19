Theo ghi nhận của VietNamNet, tại vòng xoay Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn và Công trường Công xã Paris, đông đảo người dân tranh thủ dừng chân chụp ảnh với hệ thống đèn trang trí phía sau Nhà thờ Đức Bà. Nhiều người thậm chí bước ra giữa đường khi đèn đỏ, buộc các phương tiện phải chủ động né tránh khi đèn xanh bật sáng.