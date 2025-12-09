Chiều tối 8/12, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM đã cử hành nghi thức làm phép hai Thánh giá.

Hai Thánh giá mới có chiều cao hơn 3,7 m, bề ngang 1,85 m, nặng 400 kg do một tập đoàn ở Bỉ chế tác, một công ty Italia thực hiện dát vàng. Hai Thánh giá đã có hải trình 5 tuần để di chuyển từ Bỉ về đến Nhà thờ Đức Bà. Theo ban trùng tu, việc mạ vàng không nhằm phô trương mà để bảo vệ phần thép bên trong, tăng độ bền và giá trị thẩm mỹ.

Phần đế của Thánh giá với tạo hình hoa bách hợp, đã được vận chuyển về TPHCM vào cuối năm 2024.

Hai Thánh giá được bảo vệ bằng kính Plexiglas (Acrylic). Khác với kính cường lực, loại kính này nhẹ, trong suốt và không gây lóe sáng khi chụp ảnh, giúp người dân và du khách dễ dàng chiêm ngưỡng.

Do sự khắc nghiệt của thời tiết, chiến tranh... hai Thánh giá cũ trên đỉnh tháp kẽm sau 128 năm hiện diện đã bị rỉ sét và hư hỏng nặng, không thể phục chế.

Nghi lễ làm phép diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm.

Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TPHCM xúc động khi chứng kiến Thánh giá cũ được hạ xuống.

“Thánh giá là biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Năm nay lại là Năm Thánh – 25 năm mới có một lần – nên việc hai Thánh giá mới kịp về đúng dịp Giáng sinh để bà con và giáo dân chiêm ngưỡng là điều vô cùng đặc biệt”, linh mục chia sẻ.

Nhiều người dân không giấu được xúc động khi được tận mắt chiêm ngưỡng hai Thánh giá.

Nhà thờ Đức Bà xây dựng năm 1877. Năm 2017, Nhà thờ bắt đầu cuộc trùng tu các hạng mục xuống cấp.