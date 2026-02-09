Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Quốc hội

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu nguyện tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; nỗ lực tập trung triển khai tốt Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động được thăm lại nơi Bác Hồ làm việc những ngày cuối cùng; tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, nhân viên Khu di tích sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Quốc hội

Đại diện Khu di tích cho biết, năm 2025, Khu Di tích đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Khu Di tích tổ chức nhiều cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và du khách tham quan, tìm hiểu.