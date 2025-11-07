Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa công nhận một số sản phẩm tiêu biểu năm 2025, trong đó có ba sản phẩm thạch dừa non của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco). Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn ghi nhận nỗ lực đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và chuyển đổi số của doanh nghiệp trong sản xuất.

Theo ông Lê Trí Thông - Giám đốc điều hành nhà máy Vinacoco, đơn vị vừa đưa vào vận hành hệ thống công nghệ vô trùng hiện đại, được xem là một trong những dây chuyền tiên tiến hàng đầu hiện nay trong ngành chế biến thực phẩm.

“Điểm mạnh nhất của công nghệ này là giữ được độ tươi, giòn và mùi vị như ban đầu, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường xuất khẩu”, ông Thông chia sẻ.

Giám đốc nhà máy đang hướng dẫn hệ thống công nghệ vô trùng

Nếu như trước đây, một dây chuyền sản xuất cần khoảng 40 công nhân, thì nay nhờ ứng dụng tự động hóa và điều khiển điện tử thông minh, chỉ cần 5 - 6 người là có thể vận hành toàn bộ hệ thống.

“Công nghệ này giúp tiệt trùng sản phẩm, sau đó chiết rót vào bao bì vô trùng, kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xuất xưởng. Toàn bộ quy trình khép kín giúp giảm nhân công, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo chất lượng đồng nhất”, ông Thông nói thêm.

Dây chuyền vô trùng mới của Vinacoco không chỉ giúp tăng năng suất lên đến 30% mà còn giảm tối đa rủi ro nhiễm khuẩn, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh với các nhà sản xuất trong khu vực có thế mạnh trong chế biến sản phẩm từ dừa.

Chuyển đổi số hướng đến “nhà máy thông minh”

Song song với đầu tư công nghệ, Vinacoco đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi khâu sản xuất, từ quản lý nguyên liệu đầu vào, điều hành dây chuyền cho đến giám sát chất lượng thành phẩm.

Hệ thống quản trị thông minh được kết nối trực tiếp với các dây chuyền, giúp theo dõi dữ liệu vận hành theo thời gian thực, từ đó phân tích năng suất, tự động cảnh báo lỗi và tối ưu quy trình.

Nhân viên xử lý những miếng thạch dừa nguyên khối

Theo ông Thông, việc đầu tư công nghệ hiện đại chỉ là một phần trong chiến lược dài của doanh nghiệp. Mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng mô hình “nhà máy thông minh”, trong đó mọi hoạt động sản xuất đều được quản lý bằng dữ liệu số.

“Chuyển đổi số giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng tốt hơn, tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm đáng kể chi phí vận hành. Quan trọng hơn, nó giúp Vinacoco bắt kịp xu hướng sản xuất hiện đại của thế giới”, Giám đốc điều hành nhà máy Vinacoco chia sẻ.

Hiện nay, Vinacoco đã xuất khẩu sản phẩm sang 27 quốc gia, trong đó có các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản,… Đặc biệt, đơn vị đang mở rộng sang Trung Quốc với dân số hơn 1,4 tỷ người đầy tiềm năng nhưng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và nguồn gốc.

Không chỉ chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, Vinacoco còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Nhà máy được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời và công nghệ xử lý tuần hoàn nước sản xuất, giúp giảm phát thải ra môi trường, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

“Chúng tôi coi yếu tố môi trường là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Muốn phát triển lâu dài, phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường,” ông Thông nhấn mạnh.

Hàng hóa đóng gói để xuất khẩu

Ba sản phẩm thạch dừa non vừa được công nhận là sản phẩm tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025, minh chứng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp trong việc lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực nâng cao giá trị cho nông sản Việt.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đánh giá cao Vinacoco trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính.

Mặc dù, sản phẩm thạch dừa không thuộc nhóm nông sản chủ lực tỉnh, nhưng doanh nghiệp vẫn chủ động liên kết với các tỉnh bạn để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, phục vụ sản xuất quy mô lớn.

Theo ông Thắng, Vinacoco là một trong những đơn vị của Đồng Nai trong việc mở rộng thị trường khó tính, nhất là thị trường Halal. Việc phát triển các sản phẩm OCOP mang bản sắc vùng miền vươn ra quốc tế, là định hướng trọng tâm Đồng Nai nhằm nâng cao giá trị, vị thế của nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.

Huy Hoàng