Tiểu hành tinh “Sát thủ Trái đất” đổi mục tiêu, tấn công về Mặt trăng

Tiểu hành tinh 2024 YR4, từng được xem là “Sát thủ Trái đất”, nay được dự báo có 4,3% khả năng lao thẳng vào Mặt trăng vào cuối năm 2032.