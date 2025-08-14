Cách Mỹ huấn luyện game thủ thành phi công drone chiến đấu

Quân đội Mỹ đang bước vào cuộc cách mạng tác chiến mới, chi 36 tỷ USD trong 5 năm tới để hiện đại hóa lực lượng, với trọng tâm là drone chiến đấu. Nước này cũng đang huấn luyện nhiều binh sĩ chơi game giỏi thành các phi công lái drone.