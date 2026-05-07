Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm đề thi thử môn Ngữ văn của học sinh và phụ huynh ngày càng tăng. Việc luyện đề không chỉ giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi mà còn rèn kỹ năng đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học theo định hướng Chương trình GDPT 2018.

Dưới đây là tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2026 cùng những lưu ý ôn tập, kỹ năng làm bài được giáo viên chia sẻ để học sinh đạt điểm cao.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn của Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội năm 2026

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn của Trường THCS Giảng Võ Hà Nội năm 2026

Đề khảo sát vào lớp 10 môn Ngữ văn của phường Hà Đông, Hà Nội năm 2026

Các thí sinh có thể trực tiếp luyện các đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn cũng như môn Toán, Tiếng Anh trên chuyên trang luyện thi của VietNamNet.

Thí sinh thi vào lớp 10.

Chiến lược ôn luyện và làm bài môn Ngữ văn thi vào lớp 10

Theo giáo viên Ngữ văn, để ôn thi hiệu quả, học sinh cần kết hợp luyện đề với đọc sách, theo dõi thời sự và rèn kỹ năng viết thường xuyên.

Học sinh nên chủ động tham khảo kiến thức từ sách báo, tài liệu học tập uy tín hoặc internet để mở rộng vốn hiểu biết và học cách phân tích, lập luận, đưa dẫn chứng. Việc đọc thêm các văn bản ngoài sách giáo khoa cũng giúp nâng cao tư duy phản biện và khả năng liên hệ thực tế.

Bên cạnh đó, sơ đồ tư duy là phương pháp hữu ích để hệ thống hóa kiến thức, ghi nhớ nội dung văn bản, đặc điểm nhân vật hoặc các luận điểm quan trọng trước kỳ thi.

Việc ôn tập cần đi đôi với thực hành. Học sinh nên luyện viết đoạn văn, bài văn theo từng dạng đề, sau đó tự rà soát lỗi diễn đạt, chính tả và cách triển khai ý.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội hiện có thời gian làm bài 120 phút, gồm hai phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Trong đó, phần Viết thường gồm đoạn văn khoảng 200 chữ và bài văn nghị luận khoảng 400 chữ.

Để phân bổ thời gian hợp lý, học sinh có thể dành khoảng 30-35 phút cho phần Đọc hiểu, 30 phút cho đoạn văn nghị luận và khoảng 40 phút cho bài văn; thời gian còn lại để đọc lại và chỉnh sửa bài viết.

Ở phần Đọc hiểu, đề thi thường yêu cầu nhận biết phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ, nội dung, thông điệp văn bản và các câu hỏi liên hệ thực tế. Trong khi đó, phần Viết đòi hỏi học sinh biết triển khai luận điểm rõ ràng, sử dụng dẫn chứng phù hợp và thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạch lạc, thuyết phục.

Theo giáo viên, bài viết đạt điểm cao thường có lập luận rõ ràng, dẫn chứng thực tế, diễn đạt tự nhiên và trình bày sạch đẹp.