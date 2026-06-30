Đã có điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2026, thí sinh tra ngay kết quả trúng tuyển Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2026. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu ngay kết quả trúng tuyển trường công lập đã đăng ký.

Danh sách 20 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất chủ yếu tập trung ở các trường thuộc khu vực ngoại thành và các địa phương sáp nhập. Trong đó, có tới 10 trường lấy điểm chuẩn 9 điểm ở cả ba nguyện vọng (NV1, NV2 và NV3), đồng nghĩa thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3 điểm mỗi môn là có cơ hội trúng tuyển.

Nhóm này gồm các trường: THPT Cần Thạnh, THCS và THPT Nguyễn Huệ (Bình Dương), THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu), THPT Hắc Dịch, THPT Phước Bửu, THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu), THPT Hòa Bình, THPT Dương Bạch Mai, THPT Bưng Riềng và THPT Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó, có thêm 4 trường lấy điểm chuẩn 10 điểm ở cả ba nguyện vọng, gồm THPT Bình Khánh, THPT An Nghĩa, THPT Nguyễn Trãi (Bà Rịa - Vũng Tàu) và THPT Ngô Quyền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Như vậy, trong 20 trường có điểm chuẩn thấp nhất, có tới 14 trường chỉ lấy từ 9-10 điểm, cho thấy áp lực cạnh tranh tại các trường này không lớn.

Nhóm còn lại có điểm chuẩn từ 10,25 đến 10,75 điểm ở nguyện vọng 1. Đáng chú ý, một số trường bắt đầu có sự chênh lệch giữa các nguyện vọng. Chẳng hạn, THPT Phong Phú lấy 10,75 điểm ở NV1 nhưng tăng lên 11,5 điểm ở NV2 và 12,5 điểm ở NV3, mức chênh lệch lên tới 1,75 điểm. THCS và THPT Tây Sơn (Bình Dương), THCS THPT Minh Hòa và THPT Trần Văn Quan cũng ghi nhận điểm chuẩn NV2, NV3 cao hơn NV1, phản ánh mức độ cạnh tranh ở các nguyện vọng sau cao hơn.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Có thể thấy, phần lớn các trường có điểm chuẩn thấp tập trung ở khu vực ngoại thành TPHCM như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi hoặc thuộc các địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập. Đây đều là những trường có quy mô tuyển sinh tương đối lớn nhưng số lượng thí sinh đăng ký chưa vượt chỉ tiêu, khiến điểm chuẩn duy trì ở mức thấp.

Việc nhiều trường lấy điểm chuẩn chỉ từ 9-10 điểm tiếp tục mở rộng cơ hội vào học trường công lập cho học sinh có học lực trung bình, đồng thời phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa nhóm trường tốp đầu có điểm chuẩn trên 20 điểm và nhóm trường vùng ven chỉ lấy khoảng 3-3,5 điểm mỗi môn. Đây cũng là xu hướng đã xuất hiện trong những năm gần đây khi nguồn tuyển giữa các khu vực có sự chênh lệch đáng kể.

Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, tại các địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, Sở điều chỉnh điểm sàn xuống 9 điểm, thấp hơn năm học trước, nhằm tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình và khai thác hiệu quả trường lớp hiện có.

Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu vượt quá nguồn chỗ học công lập, Sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

So với năm 2025, nhóm trường có điểm chuẩn thấp nhất không thay đổi nhiều.

Năm 2025, ở TPHCM khu vực 1, nhiều trường có điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 khá thấp. Thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn cũng trúng tuyển như: Trường THPT Dương Văn Dương, Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT An Nghĩa, Trường THPT Cần Thạnh, Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Đa Phước, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Nguyễn Văn Linh...

Trong khi đó, tại khu vực Bình Dương, mức điểm chuẩn thấp nhất dao động 12,2-14,95, tương đương thí sinh chỉ cần đạt khoảng 4-5 điểm mỗi môn đã có cơ hội trúng tuyển. Phần lớn các trường thuộc nhóm này nằm ở địa bàn xa trung tâm, nơi áp lực cạnh tranh thấp hơn so với khu vực Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một.

Còn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn thấp nhất toàn tỉnh, chỉ 5,25 điểm, tương đương trung bình chưa đến 1,75 điểm/môn nếu không tính điểm ưu tiên. Đây là mức thấp kỷ lục của kỳ tuyển sinh năm 2025.

Trường THPT Phú Mỹ đứng thứ hai với 6,5 điểm, tiếp theo là Trường THPT Trần Phú với 7,75 điểm. Có 10/28 trường công lập lấy dưới 10 điểm, tức trung bình thí sinh chỉ cần khoảng 3,3 điểm mỗi môn đã có cơ hội trúng tuyển.

Phần lớn các trường điểm chuẩn thấp nằm ở khu vực ngoài trung tâm như Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ..., nơi tỷ lệ chọi không cao và nhiều trường tuyển gần đủ chỉ tiêu ngay ở nguyện vọng 1.

Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thi chung đề với học sinh khu vực 1 (TPHCM cũ).

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Mỗi môn tính hệ số 1 và được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, thí sinh đạt Toán 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25 và được cộng 1 điểm ưu tiên sẽ có điểm xét tuyển là 19,75. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.