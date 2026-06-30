Sau khi hoàn tất xét tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu vào các lớp chuyên, chương trình đặc thù (gồm chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695 và Trường Phổ thông Năng khiếu) cùng diện tuyển thẳng, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục xét tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên.

Tại các địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, Sở điều chỉnh điểm sàn xuống 9 điểm, thấp hơn năm học trước, nhằm tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình và khai thác hiệu quả trường lớp hiện có.

Tại khu vực nội thành, nơi nhu cầu học công lập vượt quá nguồn chỗ học, Sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục rà soát, mở rộng và phát triển thêm trường công lập để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Sở cho biết toàn bộ quá trình xác định điểm chuẩn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cân đối giữa chỉ tiêu và số lượng thí sinh trúng tuyển của từng trường, bảo đảm công bằng và đúng quy định.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi hoàn tất xét tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển đạt 100,17% so với chỉ tiêu được giao, cao hơn đáng kể so với các năm trước, thể hiện nỗ lực bảo đảm chỗ học công lập cho học sinh trên địa bàn.

Bên cạnh hệ thống trường THPT công lập, TPHCM tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình giáo dục. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có hơn 16.226 chỉ tiêu, trong khi các trường THPT ngoài công lập có 25.574 chỉ tiêu. Tính chung, tổng chỉ tiêu bậc THPT đáp ứng 97,34% nhu cầu học tập, vượt mục tiêu chiến lược giáo dục của thành phố đến năm 2030 là 95% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT hoặc chương trình tương đương.

Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nhập học thực tế và đề xuất của các trường, Sở sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng. Phương án cụ thể sẽ được công bố sau khi hoàn tất rà soát số liệu.