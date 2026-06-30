Nhóm trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM năm học 2026-2027 tiếp tục là những trường THPT tốp đầu, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố. Dẫn đầu là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm chuẩn nguyện vọng 1 lên tới 24,75 điểm, tương đương thí sinh phải đạt trung bình 8,25 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển. Đây cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba nguyện vọng, với NV2 là 25,25 điểm và NV3 là 25,5 điểm.

Ngay sau đó là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,5 điểm, trong khi các trường như THPT Bùi Thị Xuân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Phú và THPT Nguyễn Hữu Huân cùng lấy 24,25 điểm ở nguyện vọng 1. Nhóm trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24 điểm gồm THPT Phú Nhuận, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Hữu Cầu, cho thấy mức cạnh tranh vẫn rất cao khi thí sinh cần đạt trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Đáng chú ý, Trường THPT Gia Định và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn cùng có điểm chuẩn 23,5 điểm, trong khi Trường THPT Lê Quý Đôn lấy 23,75 điểm. Hai trường còn lại trong nhóm 15 trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Thủ Đức và Trường THPT Lương Thế Vinh, cùng dừng ở 22,75 điểm.

15 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2026.

Nếu so với năm trước, nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất không có nhiều thay đổi.

Năm 2025, khu vực 1 (TPHCM trước đây) tập trung nhiều trường THPT công lập có điểm chuẩn cao như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Phú Nhuận, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú...

Trong đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (được tách từ THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) ngay năm đầu tuyển sinh lớp 10 (2024-2025) đã có điểm chuẩn dao động từ 20 đến 22 điểm. Đến năm 2025, trường vươn lên dẫn đầu toàn thành phố với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,5; nguyện vọng 2 là 25 và nguyện vọng 3 là 25,5 điểm. Đây cũng là trường có tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Năm 2025, hơn 800 thí sinh đăng ký vào 180 chỉ tiêu lớp thường, tương đương gần 5 em cạnh tranh một suất học.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là cái tên quen thuộc trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố. Khoảng một thập kỷ qua, trường thường xuyên dẫn đầu hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu. Năm 2025, trường lấy 23,5 điểm ở nguyện vọng 1, đứng thứ ba toàn thành phố. Điều đó đồng nghĩa thí sinh gần như phải đạt gần 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng duy trì vị thế nhiều năm với điểm chuẩn luôn ở nhóm cao nhất. Năm 2025, trường đứng thứ hai toàn thành phố với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 23,75; nguyện vọng 2 là 24 và nguyện vọng 3 là 24,75 điểm.

Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), toàn địa bàn có gần 30 trường THPT công lập. Mức cạnh tranh tập trung ở một số trường chất lượng cao.

THPT Trịnh Hoài Đức dẫn đầu với điểm chuẩn năm 2025 là 22,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 23 điểm ở nguyện vọng 2, dù đã giảm nhẹ so với năm trước. Tiếp theo là THPT Dĩ An với 21,1 điểm.

Ở khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), điểm chuẩn nhìn chung thấp hơn khu vực TPHCM cũ. Trường THPT Vũng Tàu có điểm chuẩn cao nhất với 21,25 điểm, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Huệ (19 điểm) và Trường THPT Nguyễn Khuyến (17,25 điểm).