Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố chính thức điểm chuẩn của tất cả các trường công lập thường năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và kết quả kỳ thi tuyển sinh. TPHCM công bố điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3 cùng lúc.

Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi lớp 10 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thi chung đề với học sinh khu vực 1 (TPHCM cũ).

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Mỗi môn tính hệ số 1 và được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, thí sinh đạt Toán 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25 và được cộng 1 điểm ưu tiên sẽ có điểm xét tuyển là 19,75. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Cách thức nhập học

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện 2 bước bắt buộc gồm xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển.

Cụ thể, căn cứ kết quả trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TPHCM tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT theo hướng dẫn của từng trường.

Học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng (như ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) sẽ bị xem là từ chối quyền trúng tuyển. Khi đó, học sinh không được bảo lưu kết quả và cũng mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo, kể cả đợt tuyển sinh bổ sung, trong cùng năm học.

Tùy tình hình nhập học thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT, Sở GD-ĐT TPHCM có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm tuyển đủ chỉ tiêu còn thiếu. Đối tượng được tham gia đợt tuyển sinh này là những học sinh đã dự thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm:

Bản chính học bạ THCS (đối với học bạ điện tử là bản in từ học bạ số có chữ ký của ban giám hiệu và đóng dấu của trường).

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có chứng thực).

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10, thể hiện điểm thi và 3 nguyện vọng đăng ký.

Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Giấy chứng nhận đạt giải, thành tích (nếu có).

Các giấy tờ trên sẽ được trường THCS nơi học sinh theo học bàn giao cho học sinh để hoàn tất thủ tục nhập học.