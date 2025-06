Sở GD-ĐT Nghệ An đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2025. Toàn tỉnh có gần 40.000 thí sinh dự thi lớp 10.

Thủ khoa lớp 10 Nghệ An năm 2025 đạt 29.25 điểm, là thí sinh có số báo danh 250...35. Trong đó, môn Ngữ văn đạt 9,5 điểm; môn Tiếng Anh đạt 10 điểm; môn Toán đạt 9,75 điểm.

Á khoa lớp 10 Nghệ An năm 2025 đạt 29 điểm, là thí sinh có số báo danh 230...37. Trong đó, môn Ngữ văn đạt 9,5 điểm; môn Tiếng Anh đạt 9,75 điểm và môn Toán cũng đạt 9,75 điểm.

Có hai thí sinh đạt mức điểm 28,75; 10 thí sinh đạt mức điểm 28,5; 10 thí sinh đạt mức điểm 28,25; Gần 30 thí sinh đạt mức điểm 28.

Thống kê, có 401 thí sinh đạt tổng 3 điểm là 27 trở lên.

Sau đây là top 200 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất Nghệ An năm 2025:

Năm 2025, Nghệ An có gần 40.000 thí sinh dự thi lớp 10 vào 69 trường công lập trong toàn tỉnh. Thí sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn trong thời gian 120 phút và Tiếng Anh trong 60 phút. Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn, thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Tiếng Anh gồm 40 câu hỏi. So với năm ngoái, thí sinh dự thi năm nay ít hơn khoảng 4.000 em. Trong khi chỉ tiêu vào các trường không thay đổi nhiều so với năm trước nên kỳ thi năm nay được đánh giá là nhẹ hơn. Thành phố Vinh có nhiều thí sinh dự thi nhất với khoảng hơn 5.000 em.

Điểm bài thi vào lớp 10 với môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25. Trong khi đó, điểm của bài thi môn Ngoại ngữ là tổng điểm tất cả các câu trong đề thi, mỗi câu 0,25 điểm, 3 bài thi cùng hệ số 1.

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích được thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào bị điểm 0.