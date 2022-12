Tour Tết vào giai đoạn nước rút, khách vẫn hờ hững

Đổ đi chơi Tết nước ngoài

Năm nay, Tết Nguyên đán 2023 khá cận Tết Dương lịch nên chương trình tour Tết được các công ty lữ hành chuẩn bị từ rất sớm, thường từ quý 2 hoặc đầu quý 3.

Với Tết Dương lịch, bà Vũ Thị Bích Huệ, đại diện truyền thông Công ty Flamingo Redtours (Hà Nội) cho biết, do thời gian nghỉ ngắn nên khách thường chọn tour 3-4 ngày, chủ yếu đi trong nước như Hà Giang, Cao Bằng,.. hoặc bay vào phía Nam như Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Quốc để nghỉ dưỡng biển, tránh rét.

Tuy nhiên, lượng khách đi du lịch Tết Dương lịch không đông, phần lớn khách chọn vào dịp Tết Âm lịch, với các tour đi nước ngoài sau hơn 2 năm chỉ loanh quanh trong nước.

Theo bà Huệ, khách thường chọn tour dài từ 5-7 ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là các điểm đến yêu thích của du khách Việt, giá từ 21,9 triệu (Hàn Quốc, 6 ngày 5 đêm), Nhật Bản 40-42 triệu (6 ngày), châu Âu khoảng 90 triệu cho hành trình 8 ngày,... Lượng khách đặt tour Tết đến thời điểm này tại Flamingo Redtours đạt gần 60% kế hoạch.

Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 điểm đến đang thu hút đông đảo khách Việt (Ảnh NVCC)

Trao đổi với PV. VietNamNet, bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Fiditour-Vietluxtour, cho hay, mùa Tết này, khách có xu hướng đăng ký tour trọn gói dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 30-35%. Hiện các tour Tết Tây, như châu Âu, đã đạt kế hoạch lượng khách đăng ký.

Bà Thu thông tin, với tour Tết nước ngoài, khung giá phổ biến từ 15-25 triệu đồng/khách được khách chọn nhiều, nằm ở các tuyến Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc,...

Với tour Tết trong nước, khung giá từ 7-12 triệu/khách phổ biến với các tuyến Phú Quốc, Hà Nội, Đà Nẵng...

Ông Phạm Văn Bảy - Phó giám đốc Vietravel Hà Nội, cho hay, dịp Tết năm nay công ty dự kiến phục vụ 188.000 lượt khách (cả hai Tết). Khách chủ yếu đăng ký tour outbound du lịch nước ngoài). Đáng lưu ý, khách Việt quan tâm đến các tour mới lạ như Ấn Độ, hay các thị trường Ai Cập, Israel, Nam Phi,...

Với các đơn vị lữ hành lớn khác, lượng khách đặt tour Tết cũng bắt đầu tăng. Như Saigontourist, hơn 12.000 lượt khách đã đặt tour du lịch Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. BenThanh Tourist dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt khách, trong đó, 70% là khách đi du lịch nước ngoài.

Theo các đơn vị lữ hành, giá tour Tết Âm lịch năm nay dự kiến tăng từ 15-25% so với ngày thường, tùy từng tour, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như giá xăng, giá vé máy bay, số lượng các chuyến bay còn hạn chế.

Không quá lạc quan

Tuy nhiên, lãnh đạo một số đơn vị lữ hành tại cả Hà Nội và TP.HCM thừa nhận, Tết năm nay, lượng khách đi du lịch không đông đúc, nhộn nhịp như giữa năm và chưa thể so sánh với thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Giám đốc một công ty lữ hành ở Định Công, Hà Nội kể, doanh nghiệp của bà có thế mạnh về tour outbound, đặc biệt là tour Nhật Bản. Một tháng rưỡi qua, công ty có 9 đoàn khách đi Nhật Bản, mỗi đoàn khoảng 25 người - số lượng chưa bao giờ cao như vậy, kể cả trước dịch do nhu cầu của người dân bị dồn nén.

Nhiều dự báo cho thấy các công ty lữ hành khó đạt kế hoạch về lượng khách mua tour Tết (Ảnh Du lịch Nhật Bản)

Thị trường châu Âu bán cũng tốt vì giá tour hợp lý (nhờ các chương trình giảm giá kích cầu sau dịch của các nước), khách tranh thủ đi chơi.

Tuy nhiên, nữ CEO cho hay, dịp Tết này, lượng khách đi Nhật không nhiều do thời tiết bên đó rất lạnh. Hầu hết khách chuyển sang đi vào dịp hoa anh đào nở (tháng 3-4 dương lịch). Thị trường Hàn Quốc bán chậm do khó khăn về visa. Thị trường châu Âu, giá tour Tết và sang năm giá tăng khoảng 20% do hết ưu đãi, khách sau khi đi dồn dập vào cuối năm giờ cũng ít lựa chọn.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, CEO một công ty lữ hành tại TP.HCM than thở, năm nay Tết tây và Tết ta cách nhau 20 ngày nên các đơn vị lữ hành thất thu lớn. Như công ty ông vừa bị hủy tour Tết gồm hơn 1.000 khách của một doanh nghiệp ngành gỗ, do cuối năm đơn hàng từ châu Âu bị giảm nên để dành tiền bù cho nhân viên không được tăng ca và thưởng Tết.

Bày tỏ sự lo lắng, ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc điều hành VietsenseTravel (Hà Nội), than thở, tour Tết thời điểm này vẫn ế ẩm. Khách hỏi tour rất ít và cũng chưa chốt. Ông nhận xét, du lịch cuối năm 2022 rất khác khi các tour nước ngoài sát Tết (tháng 11, 12) vẫn bán và khởi hành đều, nhưng tour Tết thì không mấy khách hỏi.

“Mọi năm đến đầu tháng 11 là công ty gần như chỉ tập trung bán tour Tết, nhưng năm nay thì ngược lại. Các tour Nhật Bản, Bali (Indonesia), Thái Lan, Sing - Mã vẫn đang khởi hành mà Tết lại vắng khách”, ông nói.