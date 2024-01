Chiều nay 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin này. Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 19h40 phút, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thì phát hiện xe máy mang BKS 38N3-6826 do Đ.Đ.V điều khiển, chạy tốc độ nhanh nên đã ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ.

Tuy nhiên, V. không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe với tốc độ nhanh, vượt qua tổ công tác và tông trúng Thiếu tá Hồ Sỹ Tích khiến người này bị thương nặng, dập phổi.

Công an làm việc với V. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, V. khai nhận đang là học sinh lớp 12 tại một trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Khi V. đang điều khiển xe máy thì phát hiện có tổ công tác 238 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập. Nhận thức được bản thân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có bằng lái xe và lo sợ sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nên V. có suy nghĩ không chấp hành hiệu lệnh, vượt qua chốt CSGT.

Thiếu tá Hồ Sỹ Tích bị thương nặng. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, trong quá trình tăng tốc "thông chốt", V. đã tông trúng Thiếu tá Tích. Qua kiểm tra, V có kết quả âm tính với nồng độ cồn và chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.