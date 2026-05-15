Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT chia sẻ tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 14/5.

Theo đại diện Sở GD-ĐT, thành phố đang triển khai kế hoạch xây mới khoảng 1.000 phòng học trong vòng 150 ngày để kịp phục vụ năm học 2026-2027. Cùng với đó, hơn 100 dự án khác cũng được rà soát nhằm tăng thêm cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

TPHCM đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 300 phòng học trên mỗi 10.000 người trong độ tuổi đi học.

Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Ông Minh cho biết ngành giáo dục đang xây dựng chiến lược tuyển sinh mới. Theo định hướng này, từ năm học tới, một số khu vực có thể chuyển từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển học bạ khi tuyển sinh lớp 10. Về lâu dài, khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, thành phố sẽ hướng đến mục tiêu phổ cập giáo dục THPT.

Hiện phần lớn các trường THPT công lập tại TPHCM vẫn tuyển sinh lớp 10 bằng kỳ thi chung. Phương thức xét tuyển áp dụng ở một số trường đặc thù, như Trường THCS - THPT Thạnh An, dành cho học sinh hoàn thành chương trình THCS tại trường, hay Trường THPT Võ Thị Sáu xét tuyển học sinh từ Trường THCS Lê Hồng Phong trên địa bàn.

Theo số liệu từ Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em. Tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, Ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Hiện trên cả nước, một số địa phương đã áp dụng xét tuyển lớp 10 thay cho thi tuyển ở hệ THPT đại trà.

Năm 2026, các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và Lâm Đồng chỉ tổ chức thi tuyển đối với trường chuyên, còn lại thực hiện xét học bạ.

Tại Gia Lai, trong số 126 trường THPT tuyển sinh lớp 10 có 78 trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở bậc THCS, còn 48 trường tổ chức thi tuyển.

Trong khi đó, năm 2026 cũng là lần đầu tiên Cần Thơ triển khai song song hai phương thức thi tuyển và xét tuyển. Theo kế hoạch, 59 trường THPT tổ chức thi, còn 32 trường xét học bạ.