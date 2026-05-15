Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Nhật Thu - giáo viên tiểu học tại An Giang:

Tính đến thời điểm này, đa phần các địa phương đã ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 và lựa chọn hình thức thi tuyển với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó, mới chỉ có Vĩnh Long, Lâm Đồng có phương án tổ chức thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên và xét tuyển với các trường không chuyên.

Thực tế cho thấy, tuyển sinh lớp 10 hiện nay ở nhiều địa phương đang đặt ra bài toán vừa bảo đảm công bằng, minh bạch, vừa phù hợp điều kiện thực tế của từng khu vực. Vì vậy, việc kết hợp thi tuyển ở nơi đông thí sinh và xét tuyển ở nơi ít thí sinh sẽ có nhiều ưu điểm.

Sau ngày 1/7/2025, nhiều địa phương thực hiện sáp nhập nên địa bàn các tỉnh, thành hiện nay có diện tích khá lớn. Ở khu vực trung tâm, đô thị hoặc nơi có số lượng học sinh tốt nghiệp THCS cao, nhu cầu vào học tại các trường THPT thường vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh Hà Nội tại một điểm thi vào lớp 10.

Trong trường hợp này, thi tuyển là phương thức cần thiết để phân loại và lựa chọn học sinh khách quan. Thông qua các bài thi chung, ngành giáo dục có thể đánh giá tương đối chính xác năng lực học tập của thí sinh, bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các em.

Đồng thời, thi tuyển cũng giúp các trường chọn được học sinh có nền tảng kiến thức phù hợp với yêu cầu học tập ở bậc trung học phổ thông.

Ngược lại, tại nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi dân số học sinh không nhiều, số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 thường không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu vẫn tổ chức thi tuyển sẽ vừa gây áp lực cho học sinh, vừa tốn nguồn lực tổ chức. Trong trường hợp này, xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở bậc THCS là phương án hợp lý hơn.

Hình thức xét tuyển không chỉ giảm áp lực thi cử mà còn ghi nhận quá trình phấn đấu của học sinh trong suốt những năm học ở cấp THCS.

Tại những vùng nêu trên, thực tế nhiều trường THPT tổ chức thi tuyển nhưng số lượng thí sinh dự thi chỉ bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu được giao nên điểm chuẩn đầu vào rất thấp. Điều này dễ tạo ra dư luận không tích cực tại địa phương.

Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hiện khá tốn kém. Không chỉ ngân sách địa phương phải chi cho coi thi, chấm thi mà phụ huynh cũng phải đầu tư đáng kể cho việc học thêm, ôn luyện của con em trước kỳ thi. Nhưng cuối cùng, một số trường cũng chỉ loại được những em bị điểm liệt.

Vì thế, việc áp dụng linh hoạt hai hình thức thi tuyển và xét tuyển theo từng khu vực sẽ phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương; vừa bảo đảm tính cạnh tranh ở nơi đông thí sinh, vừa tạo thuận lợi cho học sinh ở nơi ít người dự thi. Từ đó, góp phần giảm áp lực và tiết kiệm nguồn lực xã hội.