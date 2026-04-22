Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sở đang tính toán để hơn 80% học sinh lớp 9 được vào học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027. Tới thời điểm này Sở vẫn chưa công bố chỉ tiêu vào các trường, tuy nhiên nay là ngày đầu tiên học sinh đăng ký nguyện vọng.

Năm học 2026-2027, TPHCM bước vào mùa tuyển sinh lớp 10 với quy mô lớn chưa từng có sau khi sáp nhập. Sở GD-ĐT TPHCM trước đó dự kiến, khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với quy mô dự kiến 103.739 học sinh.

Trong khi đó, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp tăng mạnh sau khi sáp nhập. Nếu tất cả học sinh lớp 9 dự thi vào các trường THPT công lập, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt khoảng 61%.

Điều này đồng nghĩa khoảng 65.000 học sinh phải lựa chọn hướng học tập khác, bao gồm học tại các trường THPT tư thục, trung cấp nghề hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Thi vào lớp 10 ở TPHCM

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) có thể tuyển khoảng 66% số học sinh lớp 9, nhưng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%.

Sở GD-ĐT TPHCM lúc đầu đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập lên ít nhất 70% so với số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc tăng tỷ lệ này nhằm ưu tiên chỗ học cho học sinh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm áp lực cho các gia đình khi tìm kiếm chỗ học sau THCS.

Như vậy, với dự kiến tăng lên 80% học công lập, việc cạnh tranh vào lớp 10 TPHCM sẽ dễ thở hơn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi chuyên/tích hợp, với thời gian làm bài 150 phút.