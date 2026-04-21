Từ 8 giờ sáng mai 22/4, học sinh lớp 9 tại TPHCM sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh https://ts10.hcm.edu.vn.

Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến kéo dài đến hết 17 giờ ngày 28/4. Trong thời gian này, học sinh cũng đăng ký loại hình dự thi vào lớp 10, gồm: lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Sở GD-ĐT TPHCM ban hành quy trình hướng dẫn chi tiết cách học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến, gồm 5 phần và các bước như sau:

Phần 1: Đăng nhập tài khoản gồm 3 bước:

Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari…) và truy cập theo địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh, học sinh tham khảo thông báo - văn bản, thông tin về các trường THPT, chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập và chọn [Đăng nhập].

Tài khoản này do trường THCS cuối cấp cung cấp cho phụ huynh, học sinh.

Những học sinh chưa có thông tin tài khoản đăng nhập cần liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được cấp Tên đăng nhập và mật khẩu.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 TPHCM.

Phần 2: Kiểm tra thông tin

Bước 4: Giao diện hiển thị toàn bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.

- Thông tin hồ sơ học sinh: Các thông tin cơ bản đã được trường cuối cấp cập nhật.

Phụ huynh, học sinh rà soát và cập nhật thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email. Về thông tin học sinh và nơi ở hiện tại, nếu cần điều chỉnh, phụ huynh, học sinh cần liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Phần 3: Đăng ký trường THPT lớp 10 thường:

Trường hợp không dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại thường, thí sinh chọn chức năng: Không dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại thường ở mục Xác nhận dự thi.

Trường hợp dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại thường, thí sinh thực hiện 2 bước:

Bước 1: Chọn nút chức năng Dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại thường ở mục Xác nhận dự thi và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Bước 2: Chọn xã/phường, chọn trường đăng ký dự tuyển.

Nếu học sinh chỉ có 2 nguyện vọng, chọn [Không dự tuyển nguyện vọng 3].

Phần 4: Đăng ký trường loại Chuyên hoặc Tích hợp (theo Đề án 5695)

Trường hợp không dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại Chuyên hoặc Tích hợp: Học sinh chọn chức năng: Không dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại Chuyên hoặc Tích hợp theo Đề án 5695.

Trường hợp dự thi tuyển sinh vào lớp 10 loại chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695): Chọn 1 trong 2 loại hình Chuyên hoặc Tích hợp (theo Đề án 5695).

Đối với Đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 loại Chuyên:

Bước 1: Chọn nút chức năng: Dự thi Tuyển sinh vào lớp 10 loại Chuyên

Bước 2: Đăng ký môn chuyên, chọn Môn thi chuyên và chọn trường đăng ký tuyển sinh vào lớp 10

Đối với Đăng ký dự thi tuyển sinh 10 loại Tích hợp (theo đề án 5695):

Bước 1: Chọn “Đã học Tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS”

Bước 2: Chọn nhóm tích hợp và chức năng Đăng ký tại loại nhóm trường nguyện vọng theo Đề án 5695 để đăng ký dự tuyển.

Bước 3: Nhập thông tin khảo sát đăng ký môn lựa chọn khi trúng tuyển vào một trường bất kỳ (đây là thông tin tham khảo để xây dựng nhóm môn lựa chọn tại trường THPT sau khi học sinh trúng tuyển).

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin đã nhập, sau đó chọn [Hoàn thành đăng ký] để xác nhận thông tin.

Phần 5: Điều chỉnh thông tin và xuất phiếu đăng ký.

Sau khi đăng ký thông tin thành công, giao diện hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin đăng ký, phụ huynh, học sinh chọn nút chức năng: [Quay lại chỉnh sửa].

[Xuất phiếu đăng ký]: nút chức năng hỗ trợ lưu lại thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10.

Nguyện vọng được đăng ký theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất.