1. Ai là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới?
Theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 của Forbes, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là danh sách được Forbes công bố thường niên nhằm tôn vinh những phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội toàn cầu.
Bà Ursula von der Leyen sinh năm 1958, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Năm 2019, bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Ủy ban châu Âu, chịu trách nhiệm về các chính sách ảnh hưởng tới 450 triệu dân ở các nước thành viên EU.
2. Đây là lần thứ mấy liên tiếp bà dẫn đầu danh sách này?
Đây là năm thứ 4 liên tiếp bà Ursula von der Leyen dẫn đầu danh sách này (2022-2025). Trước đó, vào năm 2021, bà chỉ xếp thứ 8. Sự vươn lên vị trí người phụ nữ quyền lực nhất thế giới được cho là nhờ vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và dứt khoát của bà trong việc đưa châu Âu vượt qua đại dịch Covid-19, cũng như ứng phó với các cuộc khủng hoảng tại khu vực và những hệ lụy chiến sự Nga-Ukraine.
3. Ai là người nhiều lần được vinh danh là “phụ nữ quyền lực nhất thế giới”?
Bà Angela Merkel, cựu Thủ tướng Đức, có 14/22 lần được Forbes bình chọn là “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới”.
Bà sinh năm 1954, từng làm Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh thiếu niên, Bộ trưởng Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân. Giai đoạn 2005-2021, bà giữ chức Thủ tướng Đức trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp, đồng thời là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.
4. Hai nữ thủ tướng của nước nào lọt vào top 10 danh sách này?
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 của Forbes.
Bà Sanae Takaichi, xếp thứ 3, là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, người điều hành nền kinh tế trị giá 4.200 tỉ USD. Những quyết sách của bà góp phần định hình cục diện quyền lực tại Đông Á và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của chuỗi sản xuất toàn cầu.
Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni xếp thứ 4, tụt 1 hạng so với năm 2024. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên của Italy.
5. Nữ ca sĩ nào sau đây lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực trên thế giới?
Taylor Swift dẫn đầu lĩnh vực văn hóa - giải trí, giữ hạng 21 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực trên thế giới năm 2025. Hiện nghệ sĩ này được xếp hạng trong danh sách tỷ phú toàn cầu, giữ hạng 7 trong số 22 người nổi tiếng giàu nhất. Cô cũng là nữ ca sĩ có khối tài sản lớn nhất thế giới.
