Chính xác

Theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 của Forbes, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là danh sách được Forbes công bố thường niên nhằm tôn vinh những phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội toàn cầu.

Bà Ursula von der Leyen sinh năm 1958, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Năm 2019, bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Ủy ban châu Âu, chịu trách nhiệm về các chính sách ảnh hưởng tới 450 triệu dân ở các nước thành viên EU.