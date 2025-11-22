Theo báo cáo nhanh cập nhật đến 6h ngày 22/11/2025, mưa lũ những ngày qua tiếp tục gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân ngập sâu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết từ 19h ngày 21/11 đến 5h ngày 22/11, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rải rác dưới 30mm. Dự báo trong ngày 22/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa 30–60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 23/11, mưa mở rộng ra Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và khu vực phía Đông đến Gia Lai, lượng mưa 30–70mm, có nơi vượt 120mm.

Lũ trên nhiều sông vẫn duy trì ở mức cao, trong đó sông Srêpôk và Krông Ana vượt báo động 3, tiếp tục đe dọa các khu vực hạ du. Ảnh: V.N

Lúc 5h ngày 22/11, lũ trên nhiều sông lớn vẫn ở mức cao. Tại Đắk Lắk, sông Krông Ana ở Giang Sơn đạt 426,06m, cao hơn báo động 3 hơn 2 m; sông Srêpôk tại Bản Đôn ở mức 177,46m, vượt báo động 3 là 3,46m và còn tiếp tục lên. Ở Khánh Hòa, sông Dinh (Ninh Hòa) đạt 5,97m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,27m; sông Ba tại Củng Sơn (Đắk Lắk) ở mức 31,7m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,3m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông được dự báo duy trì ở mức cao, một số nơi có thể vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và sạt lở.

68 người chết và mất tích, hơn 28.000 nhà dân ngập

Thiệt hại về người tiếp tục tăng nhanh, hiện ghi nhận 55 người chết và 13 người mất tích; riêng Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nhất với 27 người tử vong và 8 người mất tích.

Về tài sản, 946 ngôi nhà bị hư hỏng (chủ yếu tại Lâm Đồng); 28.460 nhà đang ngập tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Gần 79.908 ha lúa và hoa màu cùng 100.014 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại.

Đường giao thông bị lũ cuối trôi ở Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Giao thông nhiều nơi tê liệt với 16 điểm ách tắc trên quốc lộ và 180 vị trí trên đường tỉnh, liên xã. Đường sắt qua miền Trung phải dừng nhiều chuyến do ngập và sạt lở.

Hơn 1,17 triệu khách hàng bị ảnh hưởng về điện, đến sáng 22/11 còn 377.002 khách hàng mất điện. Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính hơn 8.980 tỷ đồng.

Ngày 22/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục tại Khánh Hòa. Trước đó, Bộ Chính trị ban hành Thông báo 99 về công tác khắc phục mưa lũ, Thủ tướng ban hành Công điện 226 yêu cầu tăng cường quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ vùng lũ.

Ngày 21/11, Thủ tướng cũng ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đắk Lắk ban bố tình trạng khẩn cấp Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh Đắk Lắk có 27 người chết, 8 mất tích, 2 người bị thương. Về tài sản, có khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đối với chăn nuôi thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng; thủy sản khoảng 2.000 tỷ; trồng trọt khoảng 1.500 tỷ… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân). Hiện tại Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 40 xã trên toàn tỉnh.