Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 22/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến thăm và trao quà động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Từ sáng, ông Trần Lưu Quang đã có mặt tại Trường Tiểu học Diên Điền, xã Diên Điền – nơi nhiều người dân đang tránh lũ - để hỏi thăm, động viên và tặng quà, mong người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bí thư Thành ủy TPHCM đại diện Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM trao 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi người dân tránh lũ ở xã Diên Điền. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngoài số tiền trên, TPHCM còn triển khai thêm 50 bác sĩ đến khám chữa bệnh, phòng dịch cho người dân Khánh Hòa sau lũ. Hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia vận chuyển, điều phối quà, nấu cơm miễn phí cho người dân ở vùng lũ. Hàng chục nghìn túi quà, túi thuốc, áo ấm, áo phao, nước đóng chai cũng được đưa tới tiếp sức hỗ trợ bà con.

TPHCM hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa để khắc phục mưa lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chuyển gấp 15 tấn hàng cứu trợ Khánh Hòa, gồm 1.000 áo phao được tiếp nhận trong đêm 21/11. Hàng hóa gồm quần áo, mì gói, đồ hộp, gạo, nước, sữa, dầu ăn, muối, đường, chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin, dép, tất, khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang, dầu và thuốc thông thường.

Trường Tiểu học Diên Điền, xã Diên Điền, nơi nhiều người dân đang tránh mưa lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong chiều nay (22/11), 50 bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện hạng 1, hàng đầu TPHCM đã có mặt tại Khánh Hòa đã tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ.

Theo kế hoạch, lực lượng bác sĩ sẽ thăm khám, tầm soát các bệnh da liễu, tim mạch, huyết áp, hô hấp, nhiễm trùng, chấn thương chỉnh hình cho người dân. Đồng thời, đoàn hỗ trợ miễn phí 1.000 cơ số thuốc và khoảng 2.000 túi thuốc cho người dân Khánh Hòa, bao gồm các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, trị dị ứng, tiêu hóa, thuốc ho, cảm cúm, sát trùng, nước muối sinh lý, băng gạc và băng dính y tế.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiều ngày qua, địa phương đã huy động 15.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 500 phương tiện cơ động tham gia ứng phó mưa lũ. Tỉnh đã sơ tán khoảng 13.000 người khỏi vùng ngập. Mưa lũ làm 14 người chết, 15.396 nhà ngập sâu từ 1–3m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại, tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.