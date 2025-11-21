Chiều 21/11, trong bối cảnh mưa lũ đặc biệt lớn đang gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đợt vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Bà nêu những mất mát lớn mà nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng đang phải gánh chịu. Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hàng chục người mất và mất tích; trên 52 nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà bị hư hỏng, hơn 13.000ha hoa màu và trên 2.000ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do một số nơi đất đá sạt lở nghiêm trọng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo. Các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng tới hỗ trợ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân, lo cho dân cái ăn, cái mặc, nước uống trong thời khắc nguy nan.

“Tôi xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới các gia đình có người thân bị mất, những hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Chúng tôi trân trọng tri ân các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ cứu hộ và người dân bình dị đã không ngại hiểm nguy, lao mình vào dòng nước dữ để cứu dân”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xúc động nói.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Công an

"Dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên"

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, truyền thống “thương người như thể thương thân”, “tương thân tương ái” luôn là điểm tựa tinh thần của dân tộc Việt Nam và trong hoạn nạn, tinh thần ấy càng sáng rõ. Mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ủng hộ

Bà xúc động: "Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên".

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Ngay tại Lễ phát động, nhiều cơ quan, địa phương, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Tổng số tiền quyên góp lên tới hơn 112,6 tỷ đồng. Trong đó, TPHCM ủng hộ 40 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam ủng hộ 12 tỷ đồng. TP Hà Nội ủng hộ 10 tỷ đồng. Bộ Công an ủng hộ 10 tỷ đồng. Bộ Quốc phòng ủng hộ 10 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ 4 tỷ đồng; Viện Kiểm sát Nhân dân ủng hộ 1 tỷ đồng; Bộ Xây dựng ủng hộ 1,1 tỷ đồng…