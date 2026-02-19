Những ngày đầu năm mới, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet diện áo dài, khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cảm nhận sự thay đổi của thời khắc giao mùa. Trong không gian cổ kính, tĩnh lặng của di sản, Đại sứ chia sẻ với báo chí nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

NĂM 2025 HOÀN HẢO, KỲ VỌNG NĂM MỚI CHO QUAN HỆ

Đại sứ nhìn nhận thế nào về quan hệ Pháp và Việt Nam năm qua, đặc biệt khi ngồi tại đây - một trong những địa điểm gắn liền trong hành trình phát triển của quan hệ hai nước?

Năm 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Pháp - Việt. Trước hết về chính trị, có hai sự kiện lớn. Cuối tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã sang Pháp dự hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc tại Nice và có chuyến thăm song phương, gặp gỡ các lãnh đạo Pháp tại Paris.

Qua các cuộc gặp đó, lãnh đạo hai nước đều vui mừng và tự hào về quan hệ Việt - Pháp đã có bề dày nhiều thập kỷ qua. Đồng thời, đây cũng là dịp để đưa ra những quyết tâm để tăng cường hợp tác, góp phần vào ổn định, hòa bình trong khu vực và thế giới.

Điều mà tôi thấy nổi bật là sự tin cậy giữa hai bên, sự tin cậy của Pháp dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân thưởng thức chương trình biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam, tôi nhớ rõ 3 sự kiện rất sâu sắc.

Thứ nhất là bữa ăn trưa của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với Tổng thống Pháp và phu nhân ngay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tổng thống và phu nhân đã rất xúc động khi được tiếp đón tại một địa điểm mang nhiều tính biểu tượng.

Thứ hai là sự kiện Tổng thống Emmanuel Macron cùng Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây hữu nghị (cây mộc hương) trong khuôn viên Phủ Chủ tịch và thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Thứ ba là buổi nói chuyện của Tổng thống Pháp với các sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Cuộc giao lưu là dịp để Tổng thống bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ và mong muốn của Pháp đồng hành với thanh niên Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Emmanuel Macron cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Emmanuel Macron trồng cây mộc hương trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong cuộc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đã đề cập đến những vấn đề mang tính chiến lược trong quốc phòng, năng lượng, giao thông hạ tầng, y tế…

Về quốc phòng, Việt Nam muốn đa dạng hóa các đối tác để tăng cường tính tự chủ chiến lược. Một ý định thư đã được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quân đội Pháp để tăng cường hợp tác cụ thể nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp.

Về năng lượng, Pháp đồng hành cùng Việt Nam đáp ứng nhu cầu năng lượng cao cho phát triển kinh tế và mục tiêu net zero (trung hòa carbon) năm 2050. Pháp sẵn sàng chia sẻ công nghệ, kể cả trong lĩnh vực hạt nhân.

Về giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến metro, Pháp có công nghệ và sẵn sàng chuyển giao, hỗ trợ đào tạo nhân sự cho Việt Nam.

Về y tế là lĩnh vực trụ cột lâu đời và có bề dày trong lịch sử quan hệ hai nước, đây là thời điểm tốt hơn hết để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ này.

Tôi xin nêu một con số cụ thể về năng lượng, đó là trong khuôn khổ JETP (Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng), Pháp cam kết dành 500 triệu euro cho Việt Nam. Đến nay, hơn một nửa số tiền đã được cam kết cho các dự án cụ thể…

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng Đại sứ Pháp Olivier Brochet tại dự án metro tuyến số 3. Đây là dự án nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp

Chúng ta vừa trải qua năm 2025 đặc biệt hoàn hảo với một số sự kiện lớn và tôi rất mong muốn năm 2026 - năm Bính Ngọ, quan hệ Pháp và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở những dự án đã khởi động từ năm 2025. Tôi hy vọng đó là một sự hợp tác năng động, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác và tin cậy giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã đề ra.

Đại sứ vừa khám phá một trưng bày về những chú ngựa trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm Ngọ trong văn hóa Á Đông mang ý nghĩa của sự năng động, tự do, nhiệt huyết, may mắn, đặc biệt gắn liền với câu chúc "Mã đáo thành công". Đại sứ có thông điệp gì gửi gắm đến người dân Việt Nam cho năm mới không?

Tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đặc biệt khi có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một nơi có rất nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Năm nay là năm thứ ba tôi đón Tết tại Việt Nam và tôi cũng rất xúc động vào mỗi dịp như thế này. Bởi Tết là một dịp rất đặc biệt của người dân Việt Nam, không chỉ đón chào năm mới, nó còn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn, đó là dịp kết nối các thế hệ với nhau, biểu trưng cho sự sống và sự quả cảm của người dân Việt Nam.

Khi nhìn vào dịp Tết của các bạn, tôi thấy rằng có những điểm rất giống với lễ Giáng sinh ở Pháp. Tuy ý nghĩa có sự khác biệt nhưng bầu không khí thì rất tương đồng. Điểm tương đồng nhất chính là dịp để các gia đình tụ họp, những thành viên lâu ngày xa cách có dịp quay trở về gặp gỡ lẫn nhau.

Ở Việt Nam, tôi thấy có một điểm thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ở Pháp, đó là sự tôn kính của mọi người dành cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả những người giáo viên cũ của mình. Theo tôi, đây không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống mà sâu xa hơn, đó chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh đặc biệt của người dân Việt Nam.

Tôi rất mong muốn Việt Nam tiếp tục gặt hái được thành công trong thời gian tới.

Trong 40 năm qua, những thành quả mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn và để lại ấn tượng sâu sắc với quốc tế. Từ khi tôi sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, mỗi lần có các đoàn khách từ Pháp sang, tôi đều cảm nhận được sự thán phục, ngưỡng mộ của họ dành cho đất nước các bạn.

Đại sứ trải nghiệm các hoạt động văn hóa

Chúng tôi mong rằng sự đồng hành của Pháp sẽ tiếp tục góp phần vào sự thành công đó. Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công, tôi biết rằng Đại hội đã đề ra những mục tiêu lớn cho sự phát triển của Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng các lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam sẽ cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu đó. Với tư cách là Đại sứ Pháp, tôi xin khẳng định sự đồng hành của Pháp trong việc thực hiện các mục tiêu này.

PHÁP MONG MUỐN CÙNG CHIA SẺ VỚI VIỆT NAM

Đại hội 14 của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng, an ninh. Đại sứ đánh giá như thế nào về quan điểm này?

Pháp luôn tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam và cởi mở với các cơ hội hợp tác, đồng hành. Một điều nổi bật trong văn kiện Đại hội là quyết tâm tăng cường vai trò quốc tế của Việt Nam vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phía Pháp cũng đồng hành với quan điểm đó của Việt Nam, đó cũng là tinh thần trao đổi giữa Tổng thống Macron và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Pháp với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch luân phiên nhóm G7 năm 2026 sẽ đồng hành cùng những nước như Việt Nam để bảo đảm ổn định trên toàn thế giới.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến việc độc lập và tự chủ chiến lược. Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam thể hiện rõ quan điểm đó trên các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, WTO.

Ngoài ra, hai nước cần hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương và đa dạng sinh học. Việt Nam là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia, đây là cơ sở quan trọng để chúng ta cùng giải quyết các thách thức cho tương lai.

Người dân tham quan gian hàng trưng bày của doanh nghiệp quốc phòng Pháp tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024

Thế giới hiện có nhiều bất ổn do sự mất cân đối trong giao thương và quan hệ quốc tế. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7, Pháp mong muốn nỗ lực tái cân bằng và thúc đẩy đối thoại giữa các bên, bao gồm cả các khối như BRICS hay G20, dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam cũng chia sẻ để đảm bảo sự phát triển bền vững toàn cầu.

Vào tháng 11 tới, hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Siem Reap, Campuchia. Nhiều người vẫn nhớ năm 1997 Việt Nam từng đăng cai sự kiện này. Đây là dịp tốt để Việt Nam, Campuchia và Lào thúc đẩy phong trào học tiếng Pháp và tăng cường quan hệ với cộng đồng Pháp ngữ toàn cầu, bao gồm cả nước phát triển (Bỉ, Thụy Sĩ, Canada) và các nước đang phát triển tại châu Phi.

Chúc mừng năm mới Việt Nam - một đất nước có bề dày ngàn năm lịch sử, đã vượt qua những giai đoạn khó khăn để giờ đây luôn nhìn về tương lai với niềm lạc quan.