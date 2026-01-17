Hiệp định thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia (còn gọi là “Hiệp ước Biển cả” và sau đây gọi tắt là Hiệp định) chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2026.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Hiệp ước là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học biển tại các khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia - không gian chiếm khoảng 61% diện tích đại dương trên thế giới và 43% bề mặt Trái Đất.

Đảo Hòn Hải (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Quỳnh Anh - Roi

Hiệp định mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên khẳng định áp dụng nguyên tắc “di sản chung của nhân loại” đối với tài nguyên đa dạng sinh học tại khu vực ngoài vùng tài phán quốc gia. Qua đó, Hiệp định tạo ra cơ chế chia sẻ công bằng lợi ích giữa các quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các quốc gia đang phát triển tham gia thực chất hơn vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển.

Việc Hiệp ước Biển cả được thông qua và có hiệu lực không chỉ thể hiện nguyện vọng, quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong tăng cường quản lý và bảo vệ đại dương mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các cơ chế đa phương trong việc thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hiện Hiệp định đã được 145 quốc gia ký kết và có 81 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, việc thu hút thêm sự tham gia của các nước, đặc biệt là các nước phát triển và các nước có nhiều hoạt động tại vùng biển quốc tế vẫn là yêu cầu quan trọng để các quy định về bảo tồn và xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ có hiệu quả thực chất.

Đa số các nước đang phát triển đều thiếu năng lực khoa học, kỹ thuật và nguồn lực tài chính để tham gia thực chất vào các hoạt động mà hiệp định điều chỉnh, như đánh giá tác động môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển hay tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen biển. Do đó, việc tăng cường hỗ trợ trực tiếp, xây dựng năng lực và triển khai các mô hình tài chính mới là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết việc Hiệp định có hiệu lực mở ra những cơ hội và không gian hợp tác to lớn, chưa từng có cho Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học biển và phát triển bền vững kinh tế biển.

Việt Nam đã ký Hiệp định ngay từ ngày đầu mở ký, hoàn thành thủ tục phê duyệt và nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt ngày 9/6/2025. Việc trở thành một trong những quốc gia thành viên ngay từ sớm đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam đối với bảo vệ biển và đại dương, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển.

Đối với Việt Nam, Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận tri thức, dữ liệu và công nghệ tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học biển, quản lý và bảo vệ môi trường biển.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để các nhà khoa học Việt Nam tham gia thực chất vào các hoạt động nghiên cứu, tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen biển ở biển quốc tế và đáy biển sâu, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế biển hiện đại dựa trên khoa học và đổi mới sáng tạo.

Là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng sẽ phản ánh tiếng nói và lợi ích chính đáng của các quốc gia có năng lực hạn chế cũng như các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của giới khoa học, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm thực hiện Hiệp định hiệu quả, thực chất, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững kinh tế biển.