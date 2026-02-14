Quãng đường từ TPHCM về Đắk Lắk gần 400km, còn về Gia Lai hơn 700km. Dù vậy, sáng 14/2 (27 tháng Chạp), rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, vẫn chọn di chuyển bằng xe máy để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Nhiều người xuất phát từ 3–4h sáng để tranh thủ lúc đường còn vắng, thời tiết mát mẻ, với mong muốn về đến nhà vào đầu hoặc giữa buổi chiều.

Người dân xuyên đêm chạy xe máy về quê đón Tết

Trần Thanh Tuấn (21 tuổi), sinh viên một trường đại học tại TPHCM, điều khiển chiếc Suzuki Raider về Gia Lai cho biết, anh xuất phát từ TP mang tên Bác lúc 3h sáng. Nhập vào dòng người đi xe máy về quê, Tuấn cho hay cứ chạy khoảng 3–4 tiếng lại ghé quán cà phê nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình.

Anh chia sẻ, việc lựa chọn xe máy là do không mua được vé xe khách, đồng thời muốn có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trong dịp về quê ăn Tết.

Đáng chú ý, trong đoàn người chạy xe máy xuyên đêm về quê còn có khá nhiều phụ nữ.

Nguyễn Thanh Hoa, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết cô cùng hai người bạn nam khởi hành từ 4h sáng. Sau khi ăn sáng tại phường Đồng Xoài (Đồng Nai), cả ba tiếp tục dừng nghỉ chặng hai tại một quán cà phê ở Kiến Đức (Lâm Đồng). Nhóm dự kiến sẽ về đến Buôn Ma Thuột vào khoảng 13–14h.

Hoa chia sẻ, do bị say xe nên nhiều năm nay cô chọn về quê bằng xe máy. “Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng đi nhiều thành quen. Hơn nữa, thấy ngày càng nhiều người đi xe máy về quê như mình nên cũng yên tâm hơn”, cô nói.

Đáng chú ý, bên cạnh những người đi riêng lẻ, nhiều nhóm đã tự tổ chức thành đoàn để chạy xe máy về Đắk Lắk hoặc Gia Lai. Mỗi đoàn có thể lên tới hàng chục xe, bố trí người dẫn đầu và điều phối nhằm bảo đảm tuân thủ luật giao thông, giữ an toàn cho cả hành trình.