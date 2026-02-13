Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý phản ánh vi phạm qua tin nhắn gửi đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng kiểm tra, làm rõ.

Vào 3h11 cùng ngày, tại Km87+800 Quốc lộ 6 (phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ), lực lượng CSGT đã dừng, kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 27B-004.XX do tài xế Lê Duy Th. (SN 1983, trú tỉnh Lào Cai) điều khiển. Đây là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định Điện Biên – Yên Bái (cự ly trên 300km).

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô khách tuyến Điện Biên - Yên Bái. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vi phạm đúng như nội dung người dân phản ánh. Tài xế thừa nhận hành vi chở quá số người quy định (xe 41 chỗ chở 55 người).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe chở hành khách tuyến cố định cự ly trên 300km chở quá số người quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ phương tiện là HTX vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ (địa chỉ tại tỉnh Điện Biên) về các lỗi: giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm; để xảy ra hành vi chở quá số người quy định.

Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là gần 100 triệu đồng; tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cũng phát hiện ô tô mang biển số 38H-053.XX do tài xế Võ Văn Tr. (trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển chở quá số người quy định trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hành lý được để trong khoang chở khách của ô tô.

Hành lý được xếp kín lối đi trong khoang hành khách. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe Võ Văn Tr., đồng thời lập biên bản đối với chủ xe là Công ty thương mại du lịch và vận tải Ph.Q. Tổng số tiền phạt là gần 31 triệu đồng.