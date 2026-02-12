Trao đổi với P.V VietNamNet, đại diện Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết lượng khách tại các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa tăng rõ rệt vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, sau đó lượng khách có xu hướng chững lại, chưa tăng đột biến như những năm trước.

Nhiều hành khách đặt vé qua ứng dụng từ trước nên đến bến có thể lên xe ngay, góp phần giảm tình trạng chen chúc vào giờ cao điểm. Ảnh: V.Đ

Năm nay ghi nhận xu hướng người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động, về quê sớm hơn. Nhờ kỳ nghỉ Tết kéo dài, lượng khách được phân bổ đều theo từng giai đoạn, không dồn vào những ngày cận Tết như trước. Dự báo từ thứ 5, thứ 6 tuần này, lượng khách sẽ tăng dần và đạt đỉnh vào thứ Bảy khi nhiều gia đình cùng di chuyển.

Hành khách đến bến là lên xe về ngay, không còn cảnh vòng vo bắt khách. Ảnh: V.Đ

Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân gia tăng giúp giảm tải cho các bến xe. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến để chủ động điều tiết phương tiện phục vụ hành khách.

Lượng khách tăng nhưng bến xe vẫn thông thoáng

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, những ngày gần đây, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường, đạt trung bình khoảng 10.000 lượt/ngày, với gần 800 lượt xe phục vụ. Tuy nhiên, nhờ công tác tổ chức tốt, hoạt động trong bến vẫn diễn ra thuận lợi, không xảy ra ùn ứ.



Khu vực chờ sân đỗ xe tại Bến xe Mỹ Đình nhộn nhịp hơn so với ngày thường khi người dân tranh thủ về quê sớm.



Theo đại diện bến, dự kiến cao điểm phục vụ khách rơi vào khoảng 26–27 tháng Chạp, với mức tăng khoảng 10% so với ngày thường. Số lượt xe xuất bến từ hơn 700 lượt/ngày hiện tăng lên hơn 800 lượt nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát.

Theo đại diện Bến xe Nước Ngầm, lượng khách có thể tiếp tục tăng nhưng khó xảy ra quá tải. Ảnh: V.Đ

Theo ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm, lượng khách tăng nhẹ, bình quân khoảng 500 lượt xe/ngày. Việc hành khách chủ yếu đặt vé qua ứng dụng giúp lưu lượng phân bổ đều theo giờ, hạn chế tình trạng tập trung đông. Dự báo ngày 13 và 14/2, lượng khách sẽ tăng thêm song vẫn trong khả năng kiểm soát.

Nhiều nhà xe kín chỗ trong "khung giờ đẹp"

Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, đại diện nhà xe Văn Minh cho biết nhu cầu đi lại dịp cận Tết năm nay tương đương mọi năm. Các chuyến chiều từ Hà Nội về các tỉnh Bắc Trung Bộ cơ bản đã kín chỗ, đặc biệt ở các "khung giờ đẹp".

Doanh nghiệp bố trí hơn 100 đầu xe hoạt động liên tục, trung bình khai thác 60–65 chuyến mỗi ngày. Giá vé được giữ ổn định; tuyến Hà Nội – Nghệ An (Vinh) duy trì mức 250.000 đồng/lượt, các tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh và Hà Nội – Quảng Bình cũng không tăng giá. Nhà xe khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt vé sớm để tránh hết chỗ.

Lượng hành khách tại các bến xe Hà Nội bắt đầu tăng trong những ngày cận Tết, tuy nhiên chưa xuất hiện tình trạng quá tải hay ùn ứ. Ảnh: V.Đ

Trong khi đó, đại diện nhà xe Sao Việt cho biết lượng khách có tăng nhưng không nhiều như các năm trước. Mỗi ngày doanh nghiệp vẫn duy trì khoảng 30 chuyến, song mức tăng không đáng kể do sự phát triển của phương tiện cá nhân, xe ghép và xe limousine, giúp hành khách có thêm lựa chọn và giảm áp lực lên vận tải truyền thống dịp cao điểm Tết.