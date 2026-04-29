Chia sẻ với VietNamNet, bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cho biết đây là một trong những chính sách học bổng dành cho học sinh nhập học lớp 10 năm học 2026-2027.

Cụ thể, nhà trường sẽ trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh đạt điểm trung bình các môn thi từ 9,2 trở lên và có điểm xét tuyển cao nhất trong danh sách đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2026-2027 của nhà trường.

Mức học bổng này cũng được trường trao cho học sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đạt giải Nhất ở một trong các cuộc thi cấp tỉnh/thành phố (hoặc giải Nhất cấp quốc gia, quốc tế) như thi học sinh giỏi các môn văn hóa (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Tin học) năm lớp 9; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Sở GD-ĐT các tỉnh, Bộ GD-ĐT tổ chức năm lớp 8 hoặc lớp 9.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cũng trao học bổng ở mức 25 triệu đồng cho học sinh có điểm tuyển sinh cao thứ 2 trong danh sách đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2026-2027 của trường và có điểm trung bình các môn thi theo điểm xét tuyển từ 9,1 trở lên.

Mức học bổng 12,5 triệu đồng áp dụng với học sinh có điểm tuyển sinh cao thứ 3 trong danh sách đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2026-2027 của trường và có điểm trung bình các môn thi theo điểm xét tuyển từ 9 trở lên.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) sẽ trao học bổng 50 triệu đồng cho thủ khoa thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Năm 2026, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có 2 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển theo học bạ và xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Dự kiến học phí của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa năm học 2026-2027 là 54,9 triệu đồng/năm học (9 tháng). Nhà trường cho hay, học phí được xây dựng cho cả khóa học, không tăng trong suốt 3 năm học và chỉ điều chỉnh khi Nhà nước tăng mức lương cơ bản hoặc mức lương tối thiểu vùng.

Học phí bao gồm học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài; hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm; các khóa kỹ năng như quốc phòng - an ninh, khởi nghiệp, thuyết trình; các lớp tự chọn (thiết kế đồ họa, AI, IELTS, SAT, nghệ thuật, thể thao…); cùng lệ phí thi, chứng chỉ MOS và quản lý bán trú.