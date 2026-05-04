Theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1 của Sở GD-ĐT TPHCM, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có 805 chỉ tiêu nhưng thu hút tới 5.738 thí sinh đăng ký, cao nhất trong nhóm các trường chuyên.

Xếp thứ hai là Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1) với tỷ lệ chọi 4,80 (2.521 nguyện vọng/525 chỉ tiêu).

Trường THPT Chuyên Hùng Vương (khu vực 2) đứng thứ ba với tỷ lệ chọi 3,35 (1.526 nguyện vọng/455 chỉ tiêu).

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) có mức cạnh tranh thấp hơn với tỷ lệ chọi 2,52 (1.325 nguyện vọng/525 chỉ tiêu).

TPHCM sau điều chỉnh địa giới có 4 trường THPT chuyên: THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Hùng Vương và THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc từ nhiều năm nay, trong khi Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm 2025.

Trước đây, các trường chuyên Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu tuyển sinh trong phạm vi địa phương. Từ năm 2026, cả 4 trường chuyên tại TPHCM đều tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, giúp tăng cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.

Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình THCS, có kết quả học tập và rèn luyện các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; riêng lớp 9 phải đạt loại tốt.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải làm 4 bài thi tự luận, gồm: 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Với các môn chuyên ngoại ngữ, thí sinh được chọn đúng môn theo nguyện vọng đăng ký.

Sau đây là tỷ lệ chọi vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM: