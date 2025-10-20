Dù trời đã về tối, chiếc xe lưu động chở cán bộ hành chính vẫn đến xã Đại Thanh (Hà Nội), hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục cần thiết ngay tại địa phương.
Trước 18h, chuyến xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động đã đến điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh (Hà Nội).
Diễn ra từ 18-21h tại Điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh (Hà Nội), buổi phục vụ ngoài giờ giúp người dân giải quyết thủ tục giấy tờ ngay tại địa phương, không bị bó buộc trong khung giờ hành chính thông thường.
Cán bộ phòng tái cấu trúc và tổ chức bộ phận một cửa - Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Hà Nội hướng dẫn người dân các bước tiếp nhận hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ...
Bà Ngô Kim Bằng cho biết, sau khi xem tivi thấy thông tin về xe dịch vụ công lưu động đến các xã, rồi nghe loa phát thanh thông báo xe sẽ về khu Tả Thanh Oai, bà đã vui mừng mang hồ sơ ra nộp để xin gia hạn đất nông nghiệp.
“Trong giờ hành chính tôi phải đi làm, mà nếu xin nghỉ thì phải ra tận Văn Điển, rất xa. Vì vậy, tối nay tôi tranh thủ đến làm luôn. Các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, dễ hiểu, thủ tục nhanh gọn. Chỉ sau khoảng 30 phút, hồ sơ của tôi đã được giải quyết và có giấy hẹn nhận kết quả”, bà Bằng vui mừng chia sẻ.
Cũng đến làm thủ tục liên quan đến đất đai như bà Bằng, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Bình chia sẻ rằng hồ sơ của mình khá đơn giản: sổ đỏ đứng tên ông, nay chỉ muốn bổ sung thêm tên vợ. Thế nhưng, suốt 4 tháng qua, dù Phòng hành chính công (điểm số 10 huyện Thanh Trì cũ) đã có công văn gửi về xã Đại Thanh, ông bà vẫn phải đi lại tới 7 lần mà chưa nhận được kết quả.
"Khi nghe đài truyền thanh xã thông báo có xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động đến, vợ chồng tôi mừng lắm. Còn cán bộ giải thích quy trình thủ tục dễ hiểu, dễ làm", ông Bình bày tỏ.
Bà Trần Thị Vân (công dân xã Đại Thanh) được hai cán bộ giải thích, hướng dẫn các thủ tục hành chính về đất đai trên chiếc xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động.
Chị Nguyễn Thị Thanh Ngà cùng 2 con đến điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh lúc gần 21h vẫn được cán bộ hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh, gọn. Vì nhà có con nhỏ, chị Nga đưa 2 con đi cùng đến đây.
Sau ít phút được giải đáp và tiếp nhận hồ sơ, chị Ngà cùng 2 con ra về lúc 21h, cũng là lúc kết thúc ca làm việc của các cán bộ lưu động.
Với mục tiêu “Đưa dịch vụ hành chính công đến tận nơi người dân sinh sống”, đây là chuyến đi thứ hai trong chuỗi hoạt động thí điểm mô hình “Dịch vụ công lưu động”- sáng kiến hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, linh hoạt, gần dân và vì dân.
Người dân có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính sẽ đăng ký trước qua mã QR-Code. Tại Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng, nhân viên Bưu chính công ích sẽ giúp người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ, số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Kết quả bản điện tử được trả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả bản giấy được chuyển phát qua dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ công dân đăng ký nhận kết quả.
Không chỉ hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, giúp người dân làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong giao dịch hành chính công.
Sáng nay 14/10, Hà Nội sẽ triển khai xe dịch vụ công lưu động, phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ hộ tịch, đất đai... từ 8-11h. Các chuyến xe tiếp theo tổ chức định kỳ 1–2 chuyến/tuần tại nhiều địa bàn.
