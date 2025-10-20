Trước 18h, chuyến xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động đã đến điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh (Hà Nội).

Diễn ra từ 18-21h tại Điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh (Hà Nội), buổi phục vụ ngoài giờ giúp người dân giải quyết thủ tục giấy tờ ngay tại địa phương, không bị bó buộc trong khung giờ hành chính thông thường.

Cán bộ phòng tái cấu trúc và tổ chức bộ phận một cửa - Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Hà Nội hướng dẫn người dân các bước tiếp nhận hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ...

Bà Ngô Kim Bằng cho biết, sau khi xem tivi thấy thông tin về xe dịch vụ công lưu động đến các xã, rồi nghe loa phát thanh thông báo xe sẽ về khu Tả Thanh Oai, bà đã vui mừng mang hồ sơ ra nộp để xin gia hạn đất nông nghiệp.

“Trong giờ hành chính tôi phải đi làm, mà nếu xin nghỉ thì phải ra tận Văn Điển, rất xa. Vì vậy, tối nay tôi tranh thủ đến làm luôn. Các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, dễ hiểu, thủ tục nhanh gọn. Chỉ sau khoảng 30 phút, hồ sơ của tôi đã được giải quyết và có giấy hẹn nhận kết quả”, bà Bằng vui mừng chia sẻ.

Cũng đến làm thủ tục liên quan đến đất đai như bà Bằng, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Bình chia sẻ rằng hồ sơ của mình khá đơn giản: sổ đỏ đứng tên ông, nay chỉ muốn bổ sung thêm tên vợ. Thế nhưng, suốt 4 tháng qua, dù Phòng hành chính công (điểm số 10 huyện Thanh Trì cũ) đã có công văn gửi về xã Đại Thanh, ông bà vẫn phải đi lại tới 7 lần mà chưa nhận được kết quả.

"Khi nghe đài truyền thanh xã thông báo có xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động đến, vợ chồng tôi mừng lắm. Còn cán bộ giải thích quy trình thủ tục dễ hiểu, dễ làm", ông Bình bày tỏ.

Bà Trần Thị Vân (công dân xã Đại Thanh) được hai cán bộ giải thích, hướng dẫn các thủ tục hành chính về đất đai trên chiếc xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngà cùng 2 con đến điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh lúc gần 21h vẫn được cán bộ hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh, gọn. Vì nhà có con nhỏ, chị Nga đưa 2 con đi cùng đến đây.

Sau ít phút được giải đáp và tiếp nhận hồ sơ, chị Ngà cùng 2 con ra về lúc 21h, cũng là lúc kết thúc ca làm việc của các cán bộ lưu động.